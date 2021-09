Berlusconi al Colle

Il leghista Salvini e il meridionalista Maimone collocano Berlusconi al Colle

La notizia ripresa da più quotidiani. Biagio Maimone, in procinto di presentare all'opinione pubblica, nel prossimo mese di ottobre, i suoi Movimenti "Nuovademocrazia.it" e "Progetto di vita per il Sud - Sudisti Italiani" è un convinto meridionalista

05/09/2021

Milano, 4 settembre 2021 - Il 'sudista' Biagio Maimone su diversi quotidiani online ha affermato: "Berlusconi è stato l'uomo in cui si è riconosciuto l'italiano medio, il ricco ed anche il povero che sperava di diventare benestante solo divenendo suo elettore, per il 'potere quasi magico' che da lui scaturiva. Berlusconi è colui il quale ha dimostrato, difatti, che i sogni si possono realizzare, basta volerlo. Lo ha dimostrato a livello personale per le sue doti eccellenti, molto rare e per la sua straordinaria intelligenza.

Piaccia o non piaccia, Silvio Berlusconi è il Presidente della stragrande maggioranza degli italiani e, se spettasse ai cittadini eleggere il Capo dello Stato, Berlusconi vincerebbe.

Per il popolo Silvio Berlusconi dovrebbe essere il nostro futuro Presidente della Repubblica.

Alle suddette affermazioni hanno fatto eco le parole del leader della Lega Matteo Salvini, il quale, ospite, in collegamento video, a 'La Piazza', la kermesse politica organizzata dal Direttore di Affari Italiani Angelo Perrino, ha dichiarato relativamente all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica: "Berlusconi un pensierino lo fa? Ha ragione a farlo. Ha fatto molto bene a questo Paese, se avesse questa ambizione avrebbe tutto il titolo per averla".

Matteo Salvini ha voluto, altresì, sottolineare che il centrodestra sarà determinante per tale elezione: "Numeri alla mano, come prima forza, dirà la sua.

Nonostante le diversità di carattere politico, culturale e di appartenenza territoriale, Maimone e Salvini la pensano allo stesso modo per quanto riguarda l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Nonostante le diversità di carattere politico, culturale e di appartenenza territoriale, Maimone e Salvini la pensano allo stesso modo per quanto riguarda l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

