La scuola in Italia, istituzione vilipesa

Sono tre le istituzioni per cui uno stato possa definirsi costituito come tale: la magistratura, l’esercito, la scuola. C’è poi tutto il resto, cioè le strutture della politica e dell’economia, che riguarda però il funzionamento, la sua vitalità, la durata; tuttavia il suo essere come entità riconosciuta nel contesto internazionale è dato fondamentalmente dai detti tre elementi, per cui senza una sua specifica organizzazione scolastica uno stato non esiste o è civilmente zoppo. Purtroppo questo spesso lo si scorda, c’è diffusa scarsa coscienza della essenzialità della scuola come base della civiltà di un paese; si suole occuparsi di scuola solo in seguito a fatti di cronaca e specie quando essa è teatro di qualche scandalo. Forse non crede molto nella scuola la politica, se addirittura da troppo tempo affida la guida della scuola non a figure rappresentative della cultura epocale, ma a degli specie di spicciafaccende più o meno dotati: sicché nel seggio che fu di De Sanctis e di Benedetto Croce, da troppi decenni a oggi abbiamo visto sedere mediocrità politiche qualsiasi.

E non c’è l’adeguata coscienza forse nemmeno tra gli operatori che ci vivono ed operano dentro, se accade che chi dirige e chi officia nella scuola per lo più ha cura del funzionamento esteriore del sistema e resti indifferente su quanto esso magari risulti aberrante circa la funzione educativa che della scuola è invece obiettivo primario. Si sa di presidi sempre chiusi tra faccende burocratiche, spesso anche sgrammaticate, e preoccupati solo di mantenere ad ogni prezzo di somaritudine il numero di alunni della loro scuola; si sa degli insegnanti contenti di avere il sabato libero per curarsi l’orticello. E’ triste infatti dovere constatare come di solito, tra l’indifferenza generale, nella scuola si sacrifichino le esigenze didattiche ai comodi del personale. Sicché accade, ad esempio, che in una classe di liceo si abbiano in un giorno assommate in sei ore, dalle otto: latino, greco, italiano, chimica, con filosofia alle due circa del pomeriggio. E’ il documento di come nella pratica funzionale della scuola si badi poco alle esigenze psicofisiche degli studenti, perché forse alla reale efficacia di apprendimento nella scuola non ci crede quasi più nessuno: sicché si accettano gli orari soffocanti, la presidenza salva gli obblighi formali, bidelli e insegnanti possono favorire lo spasso degli studenti. Il vero problema della scuola è questo: la mancanza di cura della didattica. Nella scuola oggi si pretende di fare molte cose, ma non quella fondamentale d’insegnare qualcosa, sia pure rinnovando il metodo del come. Tutto è affidato alla buona volontà o all’estro eventuale dei docenti, molti dei quali sono ancora buoni e motivati, ma manca una seria e unitaria direttiva che soprattutto restituisca alla scuola il suo ruolo di tutela e di promozione della cultura nel paese. Questa non può darla una politica che si presta facilmente all’innovazione acritica, non meditata sulle finalità che una buona scuola deve perseguire, spesso raccattando idee inapplicabili nella pratica o che creano disfunzioni persino dannose e incriminabili, come è accaduto con la famigerata alternanza scuola-lavoro. Oltretutto la scuola non dovrebbe mai appiattirsi sulla politica, ma farsene accorta valutatrice. Come deve farsi valutatrice delle problematiche urgenti e dello spirito del tempo, attraverso quel confronto che le consente il bagaglio storico di cui resta custode.

E’ stato penoso constatare che ogni nuovo Ministro della Pubblica istruzione degli ultimi decenni ha preteso intestarsi una riforma della nostra scuola, mai uno che sia partito col piede giusto. Non si è mai capito che la scuola va male perché essa riflette una società tutta protesa al presente, all’immediato, con la superbia distruttiva dell’ammodernare tutto, stando agli strumenti e non piuttosto ai contenuti. Sicché gli studenti usufruiscono della scuola vivendo la dimensione anomala di chi è posto a praticare ciò di cui non è più convinto. E forse da questo viene ogni tipo di ribellione al passato e magari ogni possibile incongruenza di comportamento che di questi tempi si registra.

Allora occorre restituire motivazioni ai ragazzi ponendo la scuola in una visuale autonoma, cioè non da vittima del tempo, ma analizzatrice di esso. Occorre anzitutto aver chiaro cosa una buona scuola voglia oggi dare loro e che cosa essi a loro volta possono dare, cioè cosa la scuola di uno Stato è in grado di offrire e che cosa deve ottenere, bene entrando nei criteri di crescita e di maturazione degli studenti stessi. E qui ovviamente si entra nel problema più importante, quello finora malauguratamente trascurato, che è quello dell’oggetto concreto dell’insegnare, cioè i programmi di studio. Bisogna finalmente decidere una buona volta quanto del passato va conservato e quanto invece si vuole omettere o sfoltire. Finora si è andato avanti pasticciando, a forza di inganno verso gli studenti e di approssimazione da parte dei docenti. Con disposizioni dall’alto si è infatti creduto di aggiornare l’insegnamento aggiungendo estrosamente e complicando orari e oneri, incuranti di ogni logica selettiva, di ogni proporzione all’apprendimento; e magari si è continuato ad imporre l’uso di libri di testo la cui sovrabbondante e superflua mole ingrassa le case editrici, pesa sulle tasche dei genitori e sulle spalle dei ragazzi tanto pazienti quanto per lo più disinteressati.

Dunque cosa si deve insegnare resta l’argomento essenziale del problema scuola. E, pensando specialmente ai corsi delle superiori, si tratta chiaramente di definire come e quanto mantenere del bagaglio culturale che finora ha alimentato onorate generazioni di professionisti e scienziati del nostro paese. E forse qui sta il senso del ripristino del prestigio che compete alla scuola: in essa si deve saper distinguere del progresso ciò che può essere falso e ricordare che nulla progredisce se non muove da premesse ben ancorate su ciò che del passato è vitale e duraturo. Si riporti la scuola ad essere tempio di una cultura libera, pluralistica e critica, accadranno meno incidenti oltraggiosi, dentro e fuori di essa.

