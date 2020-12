Recovery Fund

La Società del tesoro bocciata da Conte

Le ragioni politiche del no del premier e quelle di una macchina pubblica delle opere che funzioni.

di Roberto Napoletano | Pubblicata il: 12/12/2020 - 00:30:05 Letto 419 volte

"Il nuovo Genio Civile moderno dell’Italia con dentro personale altamente specializzato, reclutato con criteri meritocratici in casa e fuori. Che gestisce ogni tipo di rapporti con l’Unione Europea. Che fa i progetti e ne guida l’esecuzione. Forse quella struttura proposta dal Tesoro ma collocata sotto e non sopra i ministeri può essere la base politica di un accordo che pensi all’Italia prima che agli interessi dei partiti. Serve quella cultura del fare ricordandosi sempre che tali capacità si esercitavano in osmosi con l’amministrazione dello Stato e all’interno della Programmazione nazionale". Lo dice Roberto Napoletano, Direttore del Quotidiano del Sud - l'Altravoce dell'Italia

"Una società nuova di zecca con azionista il Tesoro che fa tutto da sola. Che gestisce ogni tipo di rapporti con l’Unione Europea. Che fa i progetti e ne guida l’esecuzione. Il nuovo Genio Civile moderno dell’Italia con dentro personale altamente specializzato, reclutato con criteri meritocratici in casa e fuori, senza tetti della pubblica amministrazione per le retribuzioni. Lo scopo strategico è prendere quelli bravi – l’ingegnere, l’architetto, ma anche il semplificatore, l’informatico e l’uomo di finanza – e mettere nelle loro mani la gestione dei processi attraverso una società costruita ad hoc e collocata in mezzo tra cabina di regia a palazzo Chigi e i singoli ministeri. Quindi, avete capito bene, sotto la presidenza del Consiglio e sopra i ministeri."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!