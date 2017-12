donne

Le donne non sono il sesso debole

Per decenni le donne sono state relegate al ruolo di mogli e madri, sottostando alle volontà dei padri, prima, e dei mariti, dopo. Nulla di male nell'essere una casalinga,finché questa però rimane una scelta della donna...

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 20/11/2017 - 11:30:04 Letto 913 volte

Per decenni le donne sono state relegate al ruolo di mogli e madri, sottostando alle volontà dei padri, prima, e dei mariti, dopo. Nulla di male nell’essere una casalinga che sceglie di prendersi cura di casa, marito e figli, finché questa però rimane una scelta della donna e non un’imposizione della società.

Storicamente le donne sono state indicate come il sesso debole, bisognose della protezione (soprattutto economica) dell’uomo. Non molti anni fa le donne potevano solo sperare nel matrimonio per veder realizzate le proprie vite e solamente in poche decidevano di continuare gli studi e costruirsi una carriera. Oggi le donne hanno conquistato importanti diritti e raggiunto grandi traguardi: ricoprono cariche rilevanti, sono indipendenti economicamente e non hanno più bisogno del matrimonio per avere un futuro solido.

Tuttavia le donne sono ancora considerate il sesso debole. E a pensarla cosi sono sia quegli uomini che non accettano il desiderio di parità, giustamente agognato dalle donne, ma anche le stesse donne, alcune delle quali non riescono ancora a capire che la realizzazione di una persona non sta solamente nel matrimonio o nella vita di coppia, ma anche e soprattutto nella costruzione di una carriera.

Oggi le donne sono più forti e determinate rispetto al passato (sebbene i vari movimenti femministi ci abbiano insegnato che la lotta per la conquista dei diritti c’è sempre stata). Oggi le donne hanno il coraggio di dire basta a compagni violenti fisicamente e verbalmente, hanno il coraggio di divorziare senza pensare che questo possa creare uno scandalo nell’ambiente in cui vivono, hanno il coraggio di denunciare chi ha abusato di loro, hanno il coraggio di ambire e raggiungere cariche importanti. Tuttavia questo vale solo per una piccola parte e non mancano i problemi e le difficoltà che le donne devono ancora sopportare.

Perché quando le donne hanno il coraggio di lasciare il proprio uomo spesso vengono indicate come delle poco di buono e poi, quasi automaticamente, diventano delle cattive madri. Se trovano la forza di denunciare chi le ha violentate o molestate spesso passano dall’essere vittime al diventare colpevoli e l’esempio più attuale è il caso delle numerose attrici e modelle che in queste settimane stanno denunciando le violenze subite in passato. Invece che avere solidarietà, queste donne si trovano davanti ad un muro di indifferenza e addirittura di accuse: “Perché non hanno denunciato prima?”, “Stanno denunciando adesso perché prima gli faceva comodo”, “Sono solo delle puttane che sicuramente non si sono tirate indietro davanti alle richieste di rapporti sessuali” o ancora “Le donne sono disposte a tutto pur di fare carriera”. Queste sono solo alcune delle frasi apparse sui social network contro le donne vittime di violenze da parte di registi o attori. E allora come possono queste donne già vittime di carnefici senza scrupoli trovare il coraggio di denunciare sapendo di venire anche attaccate da ominicchi e donnette che invece di mettersi nei loro panni le accusano di “frivolezza” e di accondiscendenza?

E le cose non vanno meglio se ci si sposta in un ambito lavorativo differente. Innanzitutto, a parità di mansioni svolte, lo stipendio delle donne è sempre inferiore a quello degli uomini, e questo succede in ogni paese del mondo. Ma perché? Perché una donna deve ricevere uno stipendio diverso solo perché ha avuto la (s)fortuna di non essere nata uomo? Per non parlare delle molestie (ancora!) sul posto di lavoro o durante i colloqui. E cosa succede quando una donna finalmente riesce ad ottenere cariche importanti? Sicuramente è vista da molti come una persona rigida, fredda e se magari non ha un compagno è la dimostrazione che è solo una stro**a che pensa solo al lavoro e che nessuno probabilmente vuole stare con lei. Se un uomo fa una scenata sul posto di lavoro è visto come una persona forte che alza un po’ la voce per farsi rispettare; se una donna fa lo stesso è un’isterica o semplicemente è troppo emotiva e si fa trasportare dalle sue emozioni. Se una donna è un po’ nervosa è sicuramente colpa del ciclo o viceversa se ha il ciclo sicuramente sarà nervosa e irascibile (e anche se fosse? Provateci voi a convivere con dolori atroci per 5 giorni al mese per almeno 50 anni!).

E poi guai a dichiararsi femministe perché ciò vorrebbe dire professare la superiorità della donna sull’uomo e questo è inaccettabile! Le femministe sono solo delle donne frigide e perennemente arrabbiate che odiano gli uomini e invece “avrebbe proprio bisogno di una bella ripassata”. Non sanno invece che le femministe professano la parità dei diritti e contro gli uomini non hanno proprio nulla, se non contro i maschilisti che si ostinano a portare avanti comportamenti sessisti. Le femministe sono semplicemente delle donne che hanno deciso di opporsi e di lottare. Sono donne che vogliono ridurre il divario salariale tra uomini e donne e conquistare congedi familiari capaci di dare un significato concreto alle parole “conciliazione tra vita e lavoro”; vogliono camminare per strada di notte senza essere molestate ed essere prese sul serio per quello che sono, senza dover rinunciare alla loro femminilità; vogliono che la società capisca che la maternità è una scelta e non un obbligo etico o un compito a cui adempiere.

Nella nostra società i ruoli di genere sono ancora stereotipati: come quando si ha bisogno della pillola del giorno dopo e si fa fatica a ottenerla, oppure quando ci si sente dire che le donne non possono fare carriera perché prima o poi vorranno un figlio. Alla base di tutto questo ci sono i numerosi pregiudizi che ancora nel 2017 circondano le donne. Ma tutto questo ci ha mai fermato? No. Non ci fermeranno i pregiudizi, gli sguardi indiscreti mentre camminiamo per strada o i “complimenti” volgari di qualche passante, non ci fermeranno quei datori di lavoro che si credono dei re e pensano di poterci sottomettere per ottenere la mansione che vogliamo, non ci fermeranno i padri padroni o i mariti violenti; non ci fermerà questa società che ancora ci indica come il sesso debole e che invece non si è accorta che noi, le donne, siamo il sesso forte, levigate da anni e anni di abusi e soprusi.

Quello che molti uomini (ma anche molte donne) non riescono ancora ad accettare è che le donne non hanno bisogno di un uomo, non hanno bisogno di un principe azzurro che le salvi e dia un senso alla loro vita. Se lo chiedeva anche Carrie Bradshaw di Sex and the City: “E se il Principe Azzurro non fosse mai arrivato? Biancaneve avrebbe dormito per sempre nella sua bara di cristallo? O dopo un po’ si sarebbe svegliata, avrebbe sputato la mela, trovato un lavoro, sottoscritto un’assicurazione sanitaria, e fatto un bambino grazie alla locale banca dello sperma?”. Le donne non hanno bisogno di uomo perché sono loro stesse a dare un senso alla loro vita. Scegliere di avere un compagno che gli stia accanto è una scelta che deve essere dettata dalla volontà e non dal bisogno. Perché le donne non sono il sesso debole, sono state etichettate così da uomini che avevano e hanno paura di essere prevaricati. Le donne invece sono il sesso forte e lo dimostrano le numerose battaglie per la conquista dei diritti che si sono succedute per secoli e che ci hanno portato ad essere oggi delle leader, dei capi di importanti aziende, delle donne in carriera, ed essere allo stesso tempo casalinghe, mamme e mogli.

Siamo donne forti e indipendenti e questo fa paura agli uomini che sentono di non poterci più “gestire”. Molti temono le donne indipendenti e per questo le demonizzano, altri le considerano solo un gruppo di donne che hanno in mente alcune strane idee sulla parità dei diritti. Che ci temano o no, che ci odino o meno, le donne forti non si lasceranno mettere i piedi in testa da una società che stenta ancora a fargli spazio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!