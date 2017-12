mafia

Lo Stato più che Riina teme l'opinione del suo popolo

La paura del morto, il boss fino alla fine.

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 21/11/2017 - 10:34:20 Letto 1604 volte

La paura del morto, il boss fino alla fine. È questa l’immagine, costruita dai ''mass media'', di Totò Riina, nonostante fosse rinchiuso in carcere al 41 bis, nonostante fosse un vegetale, nonostante adesso sia morto.

“L’idea di attribuire tanto potere a un uomo che non ce l’ha più, vuol dire diminuire il potere dello Stato. Se c’è il 41 bis, un isolamento, vuol dire che lo Stato ha gli strumenti per impedire a un mafioso di essere pericoloso”. Ha detto Vittorio Sgarbi in un video postato su Facebook.

Riina era un vegetale e hanno impedito ai suoi parenti di portarlo in un ospedale fuori dal carcere perché era minaccioso anche come vegetale. Ma era davvero così?

Riina è stato “il capo dei capi” di Cosa nostra, ha tenuto le redini di questa organizzazione criminale per anni. Ma davvero era ancora tanto potente anche durante la sua detenzione? Le sue minacce erano davvero così pericolose? Secondo Vittorio Sgarbi no. “Già mezzo morto a luglio di quest’anno, lo hanno tenuto in carcere per ragioni di puro sadismo simbolico, e gli hanno attribuito un potere che non poteva avere. Allora se lo Stato non è capace di contrastare un vegetale e lo considera pericoloso, quello è uno Stato vile, pauroso, incapace, impotente”.

Viene quasi da pensare che lo Stato volesse dimostrare di essere forte tenendo Riina in isolamento come monito per tutti gli altri mafiosi. Una sorta di manifestazione di potere.

“Addirittura è ancora un boss da morto e mandava minacce dal carcere attraverso i parenti. Ci sono intercettazioni in cui lui dice due cose. Una di queste è che avrebbe fatto fare “la fine del tonno” al pm Nino Di Matteo, un magistrato che vive con una scorta che è come se fossero i carrarmati a proteggerlo. Se Riina fosse stato così potente, nel 2014, quando era vivo, sarebbe morto Di Matteo. Ma lui è morto e Di Matteo è vivo”. Se Riina fosse stato ancora così potente quanto ci avrebbe messo ad ordinare ai suoi uomini fuori di uccidere Di Matteo? Per l’uomo delle stragi non doveva essere così difficile.

“Naturalmente poi niente funerali, in quanto il Papa ha scomunicato i mafiosi. Ma cosa potrebbe rappresentare il funerale di Riina? Un atto di coraggio dello Stato che non teme un miserabile mafioso e lo lascia ai suoi cari. Sarebbe una prova dura, perché se si scoprisse che vanno tre mila persone ai funerali sarebbe un’acclamazione e sarebbe un’altra prova del fallimento dello Stato”. E molto probabilmente sarebbe andata così. E lo Stato ne è consapevole. È consapevole del fatto che in molti vedono Riina come una sorta di “eroe del popolo”, non tenendo conto delle atrocità commesse.

È stato detto, inoltre, che Riina non poteva uscire dall’ospedale perché era ancora pericoloso “con lo sguardo”, ma “uno Stato forte non ha paura di Riina, sa che è impotente e incapace e lo disprezza e non teme di farlo curare come un altro malato e non teme che sia ancora pericoloso perché, altrimenti, vuol dire che lo Stato non si sa difendere”. Ma dopotutto non è la prima volta che lo Stato si dimostra debole davanti ai mafiosi.

C’è poi la questione di Matteo Messina Denaro. “Una volta in carcere Riina ha detto: “Matteo Messina Denaro? Quello pensa solo ai soldi, pensa solo ai pali e alla luce, ai pali di luce”. Di cosa parlava? Dell’unico affare che interessa alla mafia che è l’eolico selvaggio, la falsa energia pulita. Ma quella pista che Riina aveva detto in maniera molto chiara e che non era una minaccia non è stata seguita”.

Poi Sgarbi conclude: “La mafia c’è ancora: è nelle multinazionali, che dando soldi a miserabili Comuni distruggono il paesaggio della Sicilia. Quella è la mafia. Non abbiate paura dei morti”.

La mafia sicuramente non è morta con Totò Riina, così come non è morta quando lui è stato messo in carcere. Ma non perché aveva perso il suo potere, ma semplicemente perché la mafia non è incanalata in un’unica persona. Essa si trova infiltrata in ogni ramo, dalla politica agli affari, e in ogni luogo d’Italia, da Nord a Sud. La mafia non è morta con Provenzano, non è morta con Riina e non morirà con Matteo Messina Denaro. E lo Stato lo sa bene e per questo ha paura.

Quello di oggi è uno Stato che ha chiaramente paura, forse non proprio di Riina ma di ciò che rappresenta. È uno Stato che probabilmente prova vergogna (o almeno si spera) per essere stato così a stretto contatto con il boss di Corleone. Dopotutto non è un segreto che Riina avesse rapporti con alcuni rappresentanti della politica, tra il cui il democristiano Salvo Lima. E rimane ancora il famoso mistero del “bacio” con Andreotti, così come l’esistenza o meno della trattativa tra Stato e Cosa nostra. Dunque, forse lo Stato più che di Riina ha paura dell’opinione del suo popolo presso cui ha perso ogni credibilità.

