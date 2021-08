Politica

Maimone: ''La cura democratica di Biden sana l'occupazione in America. L'Italia ne segua l'esempio''

Il sovranismo e il totalitarismo sono fallimentari.

di Biagio Maimone | Pubblicata il: 10/08/2021 - 10:00:00 Letto 437 volte

"Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di aver creato 4 milioni di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. Ciò attesta che l'applicazione dei principi democratici dà buoni frutti e che il sovranismo e il totalitarismo sono fallimentari" ha dichiarato Biagio Maimone, fondatore del Movimento nuovademocrazia.it, affermando altresì: "Anche in Italia dobbiamo dare impulso, seppur in modo diverso, all'affermazione del modello democratico della vita che consentirà all'economia di ripartire alla grande in quanto essa si libererà dalle catene dell'oscurantismo che crea solo disagi e povertà. La democrazia deve regnare anche per far vivere la coesione sociale, l'uguaglianza e il rispetto dei valori fondamentali dell'esistenza umana. Tra questi si annovera, in via prioritaria, il lavoro. In Italia solo la democrazia potrà veramente essere la leva dello sviluppo sociale e umano, altre concezioni della vita non riusciranno, in alcun modo, ad esserlo".

