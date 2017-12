molestie

Molestie, quando un uomo approfitta della sua posizione per umiliare le donne

Crea indignazione e fa molto discutere il caso del giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo che avrebbe obbligato le allieve della sua scuola privata a presentarsi ai corsi in minigonna, tacchi a spillo e trucco marcato...

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 14/12/2017 - 16:00:58 Letto 1287 volte

Crea indignazione e fa molto discutere il caso del giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo che avrebbe obbligato le allieve della sua scuola privata di formazione per magistrati, "Diritto e Scienza", a presentarsi ai corsi in minigonna, tacchi a spillo e trucco marcato, pretendendo anche che non fossero sposate. Dopo la denuncia del padre di una delle allieve di Bellomo, anche la procura di Bari ha aperto un’inchiesta, puntando a fare chiarezza sul caso.

Fa rabbrividire il pensiero che un uomo possa approfittarsi della sua posizione per esercitare questo genere di pressione su delle alunne. Sembrano storie d’altri tempi e invece è successo nell’ultimo anno. Ci si chiede perché qualcuno dovrebbe avanzare simili pretese e soprattutto che tipo di rispetto può avere una persona del genere nei confronti delle donne. Zero, a quanto pare. Un “uomo” che avanza simili richieste dimostra di non aver alcun rispetto nei confronti delle donne, considerate alla stregua di meri oggetti di divertimento, niente di più.

Una ragazza che si trova davanti a simili richieste cosa può fare? Come si sente? Sicuramente umiliata, offesa e forse prova anche un senso di vergogna, come se la colpa fosse sua. Perché poi è quello che succede, spesso la colpa ricade sulle donne e da lì la paura di denunciare violenze e soprusi. "Mia figlia sta cercando di tornare a una vita normale. Questa odissea le ha distrutto la vita. Ha ripreso a mangiare e a studiare, ma è ancora in cura dagli psicologi", racconta il padre di una delle giovani vittime del giudice. E aggiunge “è stata sotto ricatto per troppo tempo attraverso il contratto che come borsista doveva firmare per mantenere la borsa di studio". Dunque oltre alla violenza psicologica, anche il ricatto.

È facile dire “basta denunciare subito per venirne fuori”, ma è più facile a dirsi che a farsi. Le donne vittime di violenza spesso subiscono anche la beffa del ricatto e dunque denunciare non è così facile. In molti casi, per fortuna, trovano il coraggio di farsi avanti, magari dopo un p’ di tempo, ma rimangono molte le donne che preferiscono tacere per paura delle possibili ritorsioni.

Il caso del giudice Bellomo suona diverso dalle tante accuse di molestie e violenze sessuali emerse negli ultimi mesi, ma la sostanza rimane quella. Si tratta di violenza anche in questo caso, forse una violenza più psicologica che fisica, ma pur sempre un atto riprovevole che incide profondamente sulla vita di una donna. E che provoca anche un forte senso di umiliazione in chi ne è stata vittima.

Fa male pensare alla marea di casi simili che probabilmente vengono messi in atto quotidianamente ovunque, e purtroppo non bastano i casi eclatanti come quello del produttore hollywoodiano Weinstein o le denunce delle tante donne che hanno dato vita al movimento #MeToo per far emergere tutti gli episodi di violenza nel mondo. Spesso ad esercitare questo genere di pressione sono uomini potenti: magnati dell’industria cinematografica, capi di un ufficio, docenti, giudici, politici. Questi uomini si credono superiori, legittimati dal loro potere a sottomettere chiunque in qualunque modo. E attingono a questo potere per far tacere chi cerca di ribellarsi e far emergere la verità. Violenza e ricatto vanno sempre di pari passo, e quando ad esercitarli è un uomo di potere l’incubo diventa anche peggiore.

La violenza contro le donne è un male profondamente radicato nella nostra società, difficile da estirpare. Le donne sono spesso viste come le vere colpevoli della violenza, o perché avrebbero provocato il loro violentatore o perché hanno deciso di denunciare troppo tardi. Ma va ricordato che la violenza non cade in prescrizione, un episodio del genere continua a perseguitare la vittima per anni e anni, nonostante gli svariati tentativi di dimenticare e andare avanti.

Ciò che è giusto è continuare a parlarne e accedere i riflettori su una questione che per troppo tempo è stata ignorata perché considerata quasi una cosa normale. Le molestie in ufficio, nel mondo dello spettacolo e adesso in una scuola per magistrati ci sono sempre state. Ma questo è un buon motivo per continuare a far finta di niente? Quando le donne potranno finalmente vivere la loro vita senza temere di diventare vittime di uomini senza dignità?

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!