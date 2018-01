Politica

Quando un lunedý mattina come tanti, ti alzi e scopri che Maria Elena Boschi Ŕ improvvisamente capolista in 3 collegi siciliani, ti rendi subito conto che sarÓ una settimana davvero divertente.

Quando un lunedì mattina come tanti, ti alzi e scopri che Maria Elena Boschi è improvvisamente capolista in 3 collegi siciliani (oltre il già noto seggio di Bolzano), ti rendi subito conto che sarà una settimana davvero divertente. La realtà sta davvero superando la fantasia. Siamo al teatro dell’assurdo, al terzo tragico Fantozzi in versione 2000, a La Sai L’Ultima.

Che le capacità comunicative del Segretario del PD fossero almeno pari a quelle del suo maestro Silvio era un fatto pacifico, ma che abbia addirittura messo la freccia a sinistra per tentare di superarlo anche sul versante simpatia è una vera notizia.

La candidatura del suo braccio destro in Sicilia fa ridere ancor di più della barzelletta su Rosy Bindi del Cavaliere.

Da un momento all’altro aspettiamoci un pò di bunga bunga anche da parte di Renzi.

I seggi stringono certo, e blindare i collaboratori più fidati può essere comprensibile, ma l’arroganza mostrata nei confronti dei cittadini siciliani sta diventando fastidiosa per i suoi stessi compagni di partito , ex vice-re dell’isola (Faraone escluso) che improvvisamente si vedono scavalcati da un lato dai forestieri con l’H aspirata , dall’altro da ultimi arrivati come il buon Giambrone.

Beh, bisogna ammettere però, che quando lo scorso ottobre il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando si sostituì al segretario regionale Fausto Raciti offrendo in sacrificio il Magnifico rettore Fabrizio Micari (peraltro sotterrando per sempre il Presidente Crocetta) ha tolto a Renzi una bella patata bollente che difficilmente avrebbe saputo gestire dopo il famoso “no” alla candidatura alla presidenza dell’attuale leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso.

E quindi infondo, il posto per Giambrone se l’è guadagnato come si fa con la pagnotta. Ma la Boschi? Perché è stata candidata in Sicilia? Ed è in questo che si manifesta l’arroganza renziana fiorentina, che vede la Sicilia ancora come una piccola colonia popolata da individui che farebbero di tutto per conservare il più possibile gli 80 euro e qualche altra mancia.

Per Lei, sono stati fatti fuori big storici come Crocetta e Lumia, e deputati uscenti come Magda Culotta a Francesco Ribaudo, tutti , se volete , discutibili ma altrettanto tutti , inequivocabilmente , siciliani ed adesso pure un pò incazzati.

Lo strappo ormai c’è e come spesso accade i disastri e le catastrofi danno la possibilità di ricostruire. Non ci resta che attendere e scoprire se il 5 marzo, un altro lunedì come tanti rappresenterà il primo di altri 5 anni cosi divertenti. Speriamo di no.

P.S. volete ridere un altro pò? Nei restanti tre collegi siciliani , alla Camera, gli altri capolista sono, oltre al già citato Giambrone, il premier Paolo Gentiloni a Catania e Daniela Cardinale ( si proprio lei, la figlia dell’ ex ministro Totò).

