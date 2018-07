Le colpe della chiesa

Un prete pedofilo non è da prima pagina. La Chiesa demonizza Salvini ma insabbia i suoi troppi don Paolo

In decenni di storia, è impresa ardua rintracciare un episodio di pedofilia e abusi sessuali da parte di preti condannato con gli anatemi da esorcismo riservati al leader della Lega

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 30/07/2018 - 12:24:08 Letto 802 volte

Se c'è una lotta anche più accesa dei dibattiti politici e dello scontro maggioranza-opposizione, questa è senz'altro la continua, secolare dicotomia tra religiosi e non. Come in infiniti altri casi, la religione ha diviso le masse fin dalla sua invenzione: la storia è piena di segnali, di tracce, del passaggio nefasto di "eretici" ai danni delle comunità religiose, ma anche dei religiosi nei confronti di chi non fosse propenso ad allinearsi - nemmeno con la forza - a questo o a quel dato credo, considerati di volta in volta vie assolute. Ebbene, in Italia c'è un uomo che fonde le due eterne lotte, quella politica e quella tra religiosi e atei scettici, e si erge a "involontario anticristo" per (de)meriti sul campo e scelte populiste e al contempo impopolari: Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno sembra proprio la nuova incarnazione del demonio; ma davvero Salvini merita un titolo (anche di giornale) così infausto, o forse alla Chiesa sta sfuggendo qualche passaggio? Giusto cercare il male anche nei segni che il mondo esterno le offre, ma la Chiesa non farebbe forse decisamente meglio a guardare prima di tutto dentro di sé?

Chi ha voluto cimentarsi nella lettura di Famiglia Cristiana del 19 luglio scorso, ha avuto l'occasione di portarsi a casa un autentico capolavoro di propaganda politica su base religiosa: in copertina campeggia minaccioso il "nemico", l'origine del male moderno, accompagnato dall'anatema "Vade retro Salvini". A prescindere dal contenuto della rivista, il biglietto da visita non è certo una dichiarazione d'amore rivolta al leader della Lega. Chiaro, evidente segno che a Famiglia Cristiana, alla CEI di cui la rivista è la voce, e probabilmente a molti suoi lettori, Salvini è persona non grata. Eppure, per quanto succedano quasi all'ordine del giorno, è impresa più che ardua ricordare un'edizione "esorcizzante" dedicata - un esempio a caso - a un prete pedofilo. Come don Paolo Glaentzer - giusto un altro esempio a caso -, 70enne prete di Calenzano, nel fiorentino, arrestato la scorsa settimana per aver molestato una bambina di soli 10 anni in auto. Contro don Paolo ci sono prove schiaccianti e il prete, pur avendo riconosciuto di aver commesso un errore, lo minimizza in modo agghiacciante: "Uno sgambetto del demonio", è la definizione che Glaentzer affibbia all'accaduto. E ancora, incalzato dalle domande sull'ormai comunque inutile movente dell'insano comportamento, il prete sfodera una dichiarazione difficilmente commentabile: "Pensavo che avesse qualche anno in più, tipo 14 o 15". Parole che sono lame insanguinate, e che assottigliano quel confine tra reale e inverosimile al punto da provocare nausea ed estrema vergogna. Potrebbe decisamente bastare, ma non è ancora tutto: Paolo Glaentzer non farà un giorno di carcere. Per lui sufficienti i domiciliari, motivati dal gip con un'assenza di inquinamento delle prove, accompagnate dalla solita dichiarazione della diocesi di competenza che ne ignorava totalmente le inclinazioni. Rimangono solo l'amaro in bocca e tanta, troppa rabbia nell'animo.

Ma siamo seri, suvvia: come si potrebbe mai colpevolizzare così tanto un uomo ingannato dal demonio, quando in giro, a piede libero e peraltro in una posizione di rilievo internazionale, c'è il "mostro" Matteo Salvini? In fondo chi è l'anonimo, anziano Paolo Glaentzer in confronto al tiranno dei porti che chiude gli ingressi ai migranti senza patria né nome, e pure si fregia del titolo di promotore del crocifisso nei luoghi pubblici? Non si può certo fare l'errore di mettere i due sullo stesso piano. Senza dubbio risolvibile il primo caso, con il proverbiale, assordante silenzio già adottato negli innumerevoli altri episodi documentati in tutta Italia; di tutt'altra natura il secondo, con un ministero - e forse in effetti un intero governo, stando ai fatti attuali - in mano a un uomo che certamente è il nuovo Satana, senza se e senza ma.

Così la penseranno senz'altro anche le vittime degli innumerevoli Paolo Glaentzer, distrutte nel profondo della propria dignità e abbandonate senza appigli in una feroce tempesta di indifferenza e di "La colpa è tua perché l'hai provocato". Così la penserà senz'altro anche la giovanissima vittima della mania malata e indefinibile di un "uomo di Dio", di cui nelle ore successive allo scandalo era praticamente impossibile persino trovare foto a volto scoperto, ultimo dei tanti che hanno scelto la strada della perversione coperta dalla "religione" per affermare la propria personalità su questa terra di mortali. D'altronde, le vittime capiranno e se ne faranno una ragione: senza dubbio c'è ben altro di cui occuparsi, con certe cose non si scherza; senza pensarci due volte, la Chiesa deve prima proteggere i nostri figli da qualcuno ben più pericoloso e imprevedibile. Ma sì, così sia. "Vade retro Salvini", male dell'uomo di tutti i tempi.

