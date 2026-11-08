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L'oroscopo palermitano settimanale dal 9 al 15 novembre 2026

Sta simana c'è chi riceverà una bella sorpresa, chi dovrà affrontare una verità scomoda e chi scoprirà che certi problemi sono più semplici di quanto sembrano: ecco cosa riservano le stelle nell'oroscopo della settimana dal 9 al 15 novembre 2026.

Novembre a Palermu è imprevedibile: un jornu chiovi, l'altro nesci u suli… mancu u tempu sapi chi voli!

E con il Sole nello Scorpione, pure le carte si fanno misteriose. Sta simana c'è chi riceverà una bella sorpresa, chi dovrà affrontare una verità scomoda e chi scoprirà che certi problemi sono più semplici di quanto sembrano.

Picchì a voti u distinu fa tanti giri… ma basta un pizzico di buon senso pi capiri unni voli arrivari!

Ariete - Il Bagatto (rovescio)

Hai mille idee, ma rischi di venderle meglio di quanto riesci a realizzarle.

Il Bagatto rovesciato parla di talento sprecato in troppe chiacchiere e poca sostanza.

Questa settimana qualcuno potrebbe chiederti di dimostrare concretamente quello che sai fare.

Ariè, menu discursi e cchiù fatti!

Non serve impressionare nessuno: basta mantenere quello che prometti.

Toro - La Temperanza

Una situazione familiare potrebbe richiedere un poco di diplomazia.

Magari due persone a cui vuoi bene non si capiscono e tu finisci, come sempre, nel mezzo.

La Temperanza ti invita a trovare il tono giusto, senza trasformarti nell'arbitro di ogni discussione.

Nun fari u paceri di tuttu u quartieri!

A volte basta offrire un caffè e lasciare che gli altri si chiariscano da soli.

Gemelli - La Stella (rovescio)

Ti eri fatto un'idea bellissima di qualcosa, ma la realtà sembra meno entusiasmante.

La Stella rovesciata parla di aspettative che si scontrano con la quotidianità.

Non buttare via tutto soltanto perché manca un poco di magia.

Nun è ca ogni jornu pò essiri festa, Gemelli!

Le cose importanti sanno essere belle anche quando diventano normali.



Cancro - Il Giudizio

Una persona potrebbe sorprenderti con una confessione o una richiesta di chiarimento.

Il Giudizio parla di parole che finalmente trovano il coraggio di uscire.

Non prepararti subito una risposta: prima ascolta davvero.

A voti na parola ca aspittavi da tempu arriva quannu mancu ci pinzavi cchiù.

E potrebbe farti guardare una vecchia storia in modo completamente nuovo.

Leone - L’Appeso (rovescio)

Hai fatto un favore, poi un altro, poi un altro ancora.

E adesso qualcuno sembra convinto che tu sia sempre disponibile.

L'Appeso rovesciato ti invita a smettere di sacrificare il tuo tempo per abitudine.

Leò, nun si u serviziu a domicilio di nuddu!

Aiutare è bello, ma deve restare una scelta, non diventare un obbligo.

Vergine - Il Sole

Una piccola soddisfazione professionale potrebbe illuminarti la settimana.

Magari un complimento inaspettato, un risultato concreto o qualcuno che finalmente riconosce il tuo impegno.

Il Sole ti invita a non minimizzare.

Quannu fai na cosa bona, dillu puru senza vergogna!

Non è vanità: è imparare a riconoscere il proprio valore.

Bilancia - La Luna (rovescio)

Un pettegolezzo potrebbe arrivarti alle orecchie e farti venire qualche dubbio.

Ma la Luna rovesciata ti invita a distinguere ciò che sai da quello che gli altri raccontano.

Non alimentare il curtigghiu.

Picchì a Palermu na parola parti nicaredda e arriva all'autra banna d'a città granni comu un palazzu!

Meglio parlare direttamente con la persona interessata.

Scorpione - Il Mondo

Nel pieno della tua stagione, il Mondo ti regala una sensazione particolare: quella di sentirti finalmente a tuo agio in una situazione che prima ti sembrava estranea.

Può essere un ambiente nuovo, un gruppo di persone o un ruolo che stai imparando a ricoprire.

Non devi più dimostrare di meritare il tuo posto.

Scorpiò, assettati tranquillu: sta vota a seggia è puru a to!

Sagittario - La Giustizia (rovescio)

Attenzione a una spesa, una scadenza o un accordo preso troppo alla leggera.

La Giustizia rovesciata ti invita a controllare bene i dettagli prima di dire che va tutto bene.

Non è la settimana giusta per fidarti soltanto della memoria.

Pigghia carta e pinna, ca i cunti fatti a menti ogni tanto fannu brutti scherzi!

Un controllo in più potrebbe evitarti una seccatura.

Capricorno - Gli Amanti

Una persona potrebbe proporti qualcosa che esce dai tuoi programmi.

Non necessariamente una storia d'amore: può essere una collaborazione, un viaggio o un'esperienza da condividere.

Gli Amanti parlano di intesa, ma anche del piacere di costruire qualcosa insieme.

Nun fari sempri u lupu sularinu, Capricò!

Qualche bella sorpresa arriva proprio quando lasci entrare qualcuno nei tuoi progetti.

Acquario - La Torre (rovescio)

Hai capito che qualcosa non funziona, ma invece di affrontarlo continui a inventarti soluzioni provvisorie.

La Torre rovesciata parla di problemi che non esplodono, ma nemmeno spariscono.

Questa settimana potresti trovare finalmente il modo di intervenire alla radice.

Nun mettiri sempri na pezza supra u pirtusu!

A volte sistemare bene una cosa richiede meno fatica che aggiustarla cento volte.

Pesci - L’Imperatrice

Una settimana particolarmente favorevole alla creatività e ai piaceri semplici.

L'Imperatrice ti invita a riscoprire qualcosa che ti piaceva fare e che avevi trascurato.

Una ricetta, un hobby, un progetto artistico o semplicemente il piacere di rendere più accogliente casa tua.

Pesci, fatti na cosa bedda cu i to manu e goditilla!

Non tutto deve avere uno scopo: certe attività fanno bene soltanto perché ci rendono felici.