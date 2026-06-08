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L'oroscopo palermitano settimanale dall'8 al 14 giugno 2026

Sta simana i Gemelli continuano a fare confusione d'a bona: l'oroscopo della settimana dall'8 al 14 giugno 2026 raccontato in palermitano.
di Profetum
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Pubblicata il: 08/06/2026 - 08:28
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Oroscopo

Sta simana i Gemelli continuano a fare confusione d'a bona: telefonate, messaggi, incontri, parole dette al volo e altre che invece restano appese.

Le carte però raccontano una storia diversa.
Parlano di equilibrio tra quello che mostri fuori e quello che ti porti dentro. Perché una cosa è fare movimento... un'altra è sapere dove stai andando.

Ci sunnu Arcani che chiedono coraggio, altri che chiedono pazienza e altri ancora che ti guardano e ti dicono semplicemente: "e ora che fai?".

 

Ariete - La Luna

Non ti piace navigare nella nebbia, ma questa settimana potresti sentirti proprio accussì.
La Luna parla di dubbi, intuizioni e sensazioni difficili da spiegare.
Non cercare di capire tutto subito.
Non tutto quello che succede ha bisogno di una risposta immediata.
A voti basta osservare e aspettare che l'acqua si faccia cchiù trasparente.

 

Toro - Il Mondo (rovescio)

C'è qualcosa che non hai ancora chiuso del tutto.
Una situazione, un discorso, un capitolo che continui a tenere aperto.
Il Mondo al contrario ti dice che stai girando attorno alla stessa cosa da troppo tempo.
Talìa se non è arrivato il momento di mettere il punto finale.

 

Gemelli - La Forza

Nel pieno della tua stagione arriva una carta potente.
La Forza non ti chiede di fare di più.
Ti chiede di controllare meglio l'energia che hai.
Parole, emozioni, reazioni.
Non serve convincere tutti.
La vera vittoria, stavolta, è mantenere la calma mentre gli altri perdono la testa.

 

Cancro - Gli Amanti

C'è una scelta che si avvicina.
Può riguardare una persona, una situazione o semplicemente una direzione da prendere.
Gli Amanti ti chiedono sincerità.
Non quella verso gli altri, ma quella verso di te.
Picchì in fondo la risposta già la sai.

 

Leone - Il Sole (rovescio)

Ti senti un poco sottotono.
Niente di grave, ma forse stai pretendendo troppo da te.
Il Sole al contrario non spegne la luce.
Ti ricorda soltanto che non devi brillare ogni minuto.
Riposati un poco. Pure i re si siedono ogni tanto.

 

Vergine - La Ruota della Fortuna

Qualcosa si muove.
Magari non come avevi pianificato, ma si muove.
La Ruota porta cambiamenti, coincidenze e opportunità inaspettate.
Non fissarti sul programma iniziale.
Amunì, segui il giro degli eventi, potrebbe sorprenderti.

 

Bilancia - L’Imperatore

È tempo di prendere una posizione.
L'Imperatore non ama le mezze misure.
Se c'è una decisione da prendere, prendila.
Se c'è un confine da mettere, mettilo.
Non puoi piacere a tutti.
E sinceramente, manco ti serve.

 

Scorpione - L’Eremita

Sta simana hai bisogno di meno rumore.
L'Eremita ti invita a rallentare e a stare un poco con te stesso.
Non è isolamento. È chiarezza.
A voti basta allontanarsi dal casino per capire una cosa che avevi davanti agli occhi da settimane.

 

Sagittario - La Torre

Eccola.
La carta che arriva quannu qualcosa non può continuare come prima.
La Torre rompe, sì.
Ma rompe quello che era già incrinato.
Può essere una verità, una scelta o una situazione che cambia all'improvviso.
Non averne paura.
Dopo la polvere, si vede meglio.

 

Capricorno - Il Matto (rovescio)

Ti stai trattenendo troppo.
Il Matto al contrario parla di occasioni lasciate lì per eccesso di prudenza.
Va bene riflettere.
Va bene valutare.
Ma a un certo punto bisogna pure partire.
Picchì aspettare la certezza assoluta significa non partire mai.

 

Acquario - La Giustizia

Settimana di chiarezza.
La Giustizia mette ordine dove c'era confusione.
Una conversazione, una risposta o una decisione sistemano qualcosa che ti portavi dietro da un po'.
Parla chiaro.
E ascolta con la stessa attenzione con cui vuoi essere ascoltato.

 

Pesci - Il Diavolo (rovescio)

Ti stai liberando.
Da un'abitudine, da una paura, da qualcosa che ti teneva troppo stretto.
Il Diavolo al contrario parla proprio di questo.
All'inizio fa strano.
Poi ti accorgi di respirare meglio.
E capisci che certe catene le tenevi chiuse da solo.

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Fonte: Profetum
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