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Crisi AMAT

AMAT Palermo, Concetta Amella: ''La crisi non dipende solo dagli autisti inidonei, servono responsabilità e soluzioni''

La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Concetta Amella, interviene sul dibattito riguardante la carenza di autisti in AMAT e chiede risposte concrete all'amministrazione comunale e ai vertici dell'azienda.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 08/06/2026 - 18:09
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Politica

La crisi che interessa AMAT Palermo non può essere attribuita esclusivamente al tema degli autisti dichiarati inidonei. È la posizione espressa da Concetta Amella, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale e componente della Terza Commissione consiliare competente sulle aziende partecipate.

Secondo la consigliera comunale, le recenti prese di posizione delle organizzazioni sindacali confermerebbero problematiche ben più profonde che riguardano la gestione aziendale e la programmazione del personale.

«Le dichiarazioni dei sindacati confermano ciò che denunciamo da tempo: la crisi di AMAT non può essere ridotta esclusivamente alla questione degli autisti dichiarati inidonei», afferma Concetta Amella.

La capogruppo del Movimento 5 Stelle si rivolge anche al presidente di AMAT, Giuseppe Mistretta, invitandolo ad agire nelle sedi opportune qualora ritenga che vi siano irregolarità all'interno dell'azienda.

«Se il presidente Giuseppe Mistretta ritiene che vi siano irregolarità o abusi, presenti gli esposti necessari agli organi competenti», dichiara.

Per Amella, il focus dovrebbe invece concentrarsi sulla qualità delle procedure di selezione del personale e sulla gestione complessiva delle risorse umane.

«Occorre interrogarsi sulla qualità delle procedure di selezione e sulla gestione complessiva del personale che ha visto negli ultimi anni aumentare imboscamenti, contenziosi per mansioni superiori, fondo rischi per spese legali ed assenza di concorsi interni», sottolinea.

Secondo l'esponente pentastellata, le attuali difficoltà del trasporto pubblico a Palermo sono il risultato di anni di carenza di programmazione e di scelte organizzative che non hanno consentito di rafforzare adeguatamente l'organico aziendale.

Particolarmente significativo, secondo Concetta Amella, è il dato evidenziato dalle sigle sindacali che denunciano una carenza compresa tra 150 e 200 autisti, numero ritenuto insufficiente per garantire il regolare svolgimento del piano di esercizio.

«Se oggi le organizzazioni sindacali denunciano la mancanza di almeno 150-200 autisti e l’impossibilità di sostenere il piano di esercizio con il personale disponibile, appare evidente che il problema è strutturale e non può essere affrontato scaricando sui soli lavoratori le proprie incapacità», evidenzia.

L'esponente del Movimento 5 Stelle chiede quindi all'amministrazione comunale e ai vertici di AMAT Palermo di assumersi le proprie responsabilità e di chiarire quali interventi intendano mettere in campo per migliorare il servizio.

«L’amministrazione comunale e i vertici di AMAT assumano le proprie responsabilità e spieghino quali misure concrete intendono adottare per garantire un trasporto pubblico efficiente e capillare ai cittadini e condizioni di lavoro dignitose e sicure ai lavoratori», aggiunge.

Infine, Concetta Amella lancia un monito in vista della stagione estiva, periodo durante il quale l'aumento della domanda di mobilità potrebbe aggravare ulteriormente le criticità già esistenti.

«Con l’arrivo dell’estate, infatti, il rischio è che le criticità già esistenti si aggravino ulteriormente, con pesanti ripercussioni sul servizio e sull’utenza», conclude.

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Fonte: Comune di Palermo
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