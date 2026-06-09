mercoledì07 ottobre 2026, 00:22
Borgate marinare

Arenella e Vergine Maria, al via i lavori sugli arenili. Natale Puma: ''Primo risultato concreto per le borgate marinare''

Il consigliere comunale Natale Puma esprime soddisfazione per l'avvio degli interventi di sistemazione degli arenili di Arenella e Vergine Maria, chiedendo il completamento delle opere di riqualificazione e ripascimento attese da residenti e operatori del territorio.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/06/2026 - 11:02
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Politica
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Primi interventi sul litorale di Arenella e Vergine Maria, dove nella giornata odierna sono iniziate le operazioni di sistemazione degli arenili con l'impiego di una pala meccanica. A commentare l'avvio dei lavori è il consigliere comunale Natale Puma, che sottolinea l'importanza dell'intervento per il recupero e la valorizzazione delle borgate marinare cittadine.

«Accolgo con soddisfazione l’avvio dei primi interventi presso il litorale di Arenella e Vergine Maria, dove nella giornata odierna è giunta una pala meccanica per le operazioni necessarie alla sistemazione dell’arenile», dichiara Natale Puma.

Secondo il consigliere, si tratta di un primo segnale concreto che risponde alle richieste avanzate nei mesi scorsi agli uffici comunali competenti per affrontare le criticità presenti lungo la fascia costiera.

«Si tratta di un primo segnale concreto che va nella direzione delle richieste che avevo avanzato nei mesi scorsi attraverso specifiche note e segnalazioni indirizzate agli uffici competenti, nelle quali evidenziavo la necessità di intervenire con urgenza per restituire decoro, sicurezza e piena fruibilità alle spiagge delle nostre borgate marinare», afferma Puma.

L'arrivo dei mezzi rappresenta un passaggio importante nell'ambito degli interventi di riqualificazione degli arenili e di ripascimento delle spiagge, attesi da tempo da residenti, famiglie e operatori economici della zona.

Nei giorni scorsi il consigliere aveva inoltre chiesto che una parte delle risorse destinate ad altri tratti del litorale cittadino potesse essere utilizzata anche per le aree costiere di Arenella e Vergine Maria, spesso escluse dai principali programmi di intervento.

«Oggi registriamo un primo risultato concreto che dimostra come le istanze del territorio, quando adeguatamente rappresentate, possano tradursi in azioni operative», sottolinea Natale Puma.

Il consigliere evidenzia tuttavia la necessità di completare tutte le opere previste, proseguendo nel percorso di valorizzazione dell'intera costa cittadina per garantire spazi più sicuri e accessibili durante la stagione estiva.

«Resta naturalmente necessario completare tutti gli interventi programmati e proseguire nel percorso di valorizzazione dell’intera fascia costiera, affinché queste aree possano tornare ad essere pienamente accessibili, decorose e sicure per cittadini e turisti», aggiunge.

Nel suo intervento, Puma ha inoltre rivolto un ringraziamento al sindaco e all'assessore Alongi per l'attenzione mostrata verso le esigenze del territorio.

«Desidero altresì rivolgere un ringraziamento al Sindaco e all’Assessore Alongi per l’attenzione riservata alle problematiche del territorio e per il lavoro che stanno portando avanti in favore della città», dichiara.

L'obiettivo, conclude il consigliere comunale, è vigilare affinché i lavori proseguano regolarmente e vengano completati nel più breve tempo possibile.

«Continuerò a monitorare l’evolversi dei lavori e a sollecitare gli uffici competenti affinché gli interventi vengano portati a termine nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle esigenze del territorio», conclude Natale Puma.

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Fonte: Comune di Palermo
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