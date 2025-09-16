CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:27
DDL per sostegno ai pazienti

ARS, presentato ddl di Forza Italia per sostegno ai malati oncologici e potenziamento della prevenzione

Alessandro De Leo (FI) presenta allAssemblea Regionale Siciliana un disegno di legge per sostenere i malati oncologici: contributi per dispositivi medici, rimborsi viaggi per cure fuori regione e un Comitato permanente per la prevenzione.
Pubblicata il: 16/09/2025 - 13:29
Politica
Immagine di freepik

All’Assemblea Regionale Siciliana è stato presentato un disegno di legge a firma di Alessandro De Leo (Forza Italia), che introduce nuove misure a sostegno delle persone affette da malattie oncologiche e rafforza le attività di prevenzione sul territorio.

La proposta prevede contributi economici per l’acquisto di dispositivi medici in grado di migliorare la qualità della vita durante le terapie e il rimborso fino al 50% delle spese di viaggio e soggiorno per i pazienti costretti a spostarsi fuori regione per ricevere cure specialistiche.

Un altro punto chiave del ddl è l’istituzione di un Comitato permanente per la prevenzione oncologica, con il compito di promuovere campagne informative su diagnosi e trattamenti, coinvolgendo attivamente anche le associazioni di settore.

In Sicilia si stima che circa 200.000 persone convivano con una patologia oncologica, con quasi 30.000 nuove diagnosi ogni anno. Per De Leo “la priorità è fornire un aiuto reale a chi affronta la malattia e alle loro famiglie, garantendo equità e dignità anche nei momenti più difficili”.

Il deputato di Forza Italia sottolinea inoltre l’importanza di affiancare alle misure economiche un’azione incisiva di sensibilizzazione e prevenzione, strumenti fondamentali per ridurre l’incidenza dei tumori e migliorare la salute pubblica.

