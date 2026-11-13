venerdì13 novembre 2026, 17:35
Sanità siciliana

ASP Palermo, Giambona chiede la stabilizzazione dei precari ex Covid: ''Non ci sono più scuse, bisogna assumere''

Il deputato regionale del Pd presenta una mozione all'ARS per sollecitare il Governo siciliano. Al centro il piano da 160 milioni di euro per 2.900 assunzioni nelle ASP e la necessità di rafforzare gli organici, ridurre le liste d'attesa e garantire il funzionamento dei servizi territoriali.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 09:50
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Politica

Stabilizzare i precari ex Covid dell'ASP di Palermo e dare attuazione al piano di rafforzamento degli organici della sanità siciliana. È la richiesta avanzata dal vicepresidente del gruppo Pd all'Assemblea regionale siciliana, Mario Giambona, che il 12 novembre ha presentato una mozione per sollecitare l'intervento del Governo regionale.

Al centro dell'iniziativa il programma che prevede 160 milioni di euro per 2.900 nuove assunzioni nelle ASP siciliane, tra medici, infermieri, operatori sociosanitari (OSS) e personale sanitario e amministrativo.

«L’Asp di Palermo è l’unica in Sicilia a non aver avviato alcun percorso di valorizzazione dei precari ex Covid. Con le risorse disponibili e il percorso già avviato non ci sono più scuse. Bisogna passare dalle parole ai fatti», dichiara Giambona.

Precari ex Covid, la richiesta di stabilizzazione

Il deputato regionale sottolinea la necessità di valorizzare l'esperienza maturata dai professionisti che hanno prestato servizio durante l'emergenza pandemica, considerandoli una risorsa per affrontare le attuali difficoltà della sanità palermitana.

«Chiediamo con forza di stabilizzare i professionisti ex Covid dell’Asp di Palermo. Sono donne e uomini che hanno dato un contributo fondamentale durante la pandemia e che oggi possono essere una risorsa preziosa per abbattere le liste d’attesa e snellire la burocrazia sanitaria», afferma.

Secondo Giambona, mantenere questi lavoratori in una condizione di precarietà o rinunciare alle competenze acquisite rappresenterebbe uno spreco per il sistema sanitario locale.

Carenza di personale e servizi territoriali

La richiesta di stabilizzazione si inserisce, secondo il parlamentare del Pd, in un contesto caratterizzato da carenze di organico che incidono sul funzionamento delle strutture sanitarie e sulla qualità dell'assistenza.

Particolare attenzione viene rivolta alle Case della comunità e ai presidi territoriali, il cui funzionamento richiede personale sufficiente per garantire i servizi ai cittadini.

«Nell’Asp di Palermo le carenze di organico compromettono il funzionamento di tante strutture e la qualità dei servizi. Case della comunità e presidi territoriali senza personale rischiano di diventare una finzione, incapaci di dare risposte concrete ai cittadini. La sanità di prossimità non può restare una scatola vuota», sottolinea Giambona.

Il deputato ricorda inoltre che il rafforzamento della sanità territoriale rappresenta un obiettivo sostenuto dal suo gruppo fin dall'inizio della legislatura.

La mozione all'ARS e il confronto con il Governo regionale

Con la mozione presentata all'Assemblea regionale siciliana, Giambona chiede al Governo di procedere concretamente con il piano di assunzioni e di affrontare la situazione dei lavoratori ex Covid dell'ASP palermitana.

Il vicepresidente del gruppo Pd evidenzia che sul tema sono già stati avviati diversi confronti con rappresentanti delle istituzioni e del sistema sanitario.

«Non partiamo da zero. Abbiamo già svolto numerosi incontri e interlocuzioni con tutti i principali attori istituzionali e del sistema sanitario, a ogni livello e in ogni sede competente. Abbiamo ascoltato, approfondito e lavorato per costruire un percorso concreto e realizzabile», afferma.

«Continueremo a confrontarci e a incalzare il Governo regionale», conclude Mario Giambona, ribadendo la richiesta di trasformare gli impegni annunciati in provvedimenti concreti per il personale sanitario.

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