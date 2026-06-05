regolamento benessere animale

Benessere animale e carrozze a Palermo, l'opposizione risponde: ''La maggioranza blocca le soluzioni e rinvia da anni''

PD, M5S, AVS, Oso e Gruppo Misto rispondono alla maggioranza sul benessere animale e sulla trazione equina: ''Non bastano gli annunci, servono decisioni concrete''.

Comune di Palermo

Si riaccende il confronto politico a Palazzo delle Aquile sul tema del benessere animale e del superamento della trazione equina. Dopo le dichiarazioni dei capigruppo di maggioranza, arriva la replica delle forze di opposizione che accusano l’amministrazione comunale e la coalizione che governa la città di avere rallentato negli anni ogni percorso concreto per la tutela degli animali e la riconversione delle carrozze trainate da cavalli.

Secondo i consiglieri di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Oso, Gruppo Misto e Franco Miceli, il dibattito in aula avrebbe evidenziato una forte distanza tra gli annunci politici e le decisioni effettivamente adottate.

«Quanto avvenuto in Aula conferma ancora una volta la distanza tra la propaganda della maggioranza e le scelte compiute in questi anni. Sul benessere animale e sul superamento della trazione animale non sono mai mancati gli annunci. Sono mancate invece le decisioni», affermano.

Le opposizioni rivendicano di avere sostenuto da tempo il rafforzamento delle misure a tutela degli animali e il progressivo superamento delle carrozze trainate da cavalli attraverso strumenti normativi e iniziative istituzionali.

«Da parte nostra non c’è mai stata alcuna ambiguità. Le forze di opposizione sostengono da anni la necessità di rafforzare la tutela degli animali e di accompagnare il superamento delle carrozze trainate da cavalli attraverso la riconversione del settore», sottolineano.

Nel documento viene inoltre ricordato che all’interno del regolamento sul benessere animale sarebbe già presente un articolo specifico dedicato alla trazione animale, mentre da oltre un anno risulta depositata una proposta di delibera finalizzata alla sostituzione delle carrozze con mezzi elettrici.

Secondo i firmatari della nota, la maggioranza avrebbe più volte impedito di portare a compimento il percorso amministrativo necessario.

«Ogni volta che si arriva al momento delle scelte, si cerca una nuova ragione per rinviare», dichiarano.

L’opposizione richiama anche il dibattito sulle risorse economiche destinate alla riconversione del settore.

«Nel 2023 l’opposizione individuò un milione e mezzo di euro da destinare alla riconversione del settore e al progressivo superamento della trazione animale. Fu proprio la maggioranza a opporsi a quella scelta», sostengono i consiglieri.

Da qui l’accusa all’attuale governo cittadino di non avere ancora completato un percorso che altre realtà urbane hanno già avviato o concluso.

«Palermo continua a offrire un’immagine anacronistica che molte altre città hanno già superato, mentre la maggioranza continua a rinviare le decisioni necessarie», aggiungono.

Le forze di opposizione concludono attribuendo all’amministrazione comunale la responsabilità dello stallo normativo e amministrativo sul tema.

«Prima delle parole vengono i fatti. E i fatti, purtroppo, raccontano una storia molto diversa da quella che la maggioranza prova oggi a rappresentare», concludono.

La nota è firmata dai consiglieri del Partito Democratico Antonella Arcoleo, Rosario Di Gangi, Teresa Piccione e Concetta Teresi, dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo, Viviana Amella e Giuseppe Miceli, dai consiglieri di Alleanza Verdi Sinistra Fabio Giambrone e Giuseppe Mangano, dai consiglieri di Oso Giulia Argiroffi e Ugo Forello, dai consiglieri del Gruppo Misto Carmelo Miceli e Giaconia e da Franco Miceli.