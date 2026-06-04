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regolamento benessere animale

Benessere animale e carrozze, la maggioranza attacca l'opposizione: ''Stop ai rinvii, approviamo subito i regolamenti''

I capigruppo della maggioranza accusano parte dell'opposizione di rallentare l'approvazione dei regolamenti sul benessere animale e sulla trazione equina. «Basta propaganda, servono atti concreti».
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 17:35
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Politica
Associazione Comitati Civici Palermo

Si accende il confronto politico a Sala delle Lapidi sui regolamenti dedicati al benessere animale e alla regolamentazione della trazione equina. I capigruppo della maggioranza in Consiglio comunale chiedono di accelerare l’iter per l’approvazione dei due provvedimenti, accusando alcune forze di opposizione di avere ostacolato il percorso attraverso rinvii e tatticismi politici.

Secondo i rappresentanti della maggioranza, il tema della tutela degli animali e quello della conversione dei mezzi a trazione equina rappresentano priorità amministrative che richiedono risposte immediate e strumenti normativi efficaci.

«Nel corso delle ultime settimane abbiamo più volte ribadito, anche nell’ambito delle conferenze dei capigruppo, l’urgenza e l’importanza di procedere rapidamente all’approvazione delle due delibere regolamentari inerenti questi due temi», affermano.

I capigruppo sottolineano come il lavoro svolto nelle commissioni consiliari sia stato lungo e approfondito, consentendo l’elaborazione di numerosi emendamenti al regolamento sul benessere animale, molti dei quali condivisi trasversalmente tra le forze politiche.

Per la maggioranza la scelta è stata quella di mantenere distinti i due argomenti, disciplinando separatamente il benessere animale e la trazione equina per evitare sovrapposizioni normative e garantire maggiore chiarezza regolamentare.

«La proposta avanzata dalla maggioranza è stata sin dall’inizio chiara e responsabile: distinguere il tema generale del benessere animale da quello specifico della trazione equina», spiegano.

Nel documento si evidenzia inoltre la volontà di portare contestualmente in aula entrambi i provvedimenti, procedendo all’esame degli emendamenti e all’approvazione finale una volta completato l’iter di entrambi i regolamenti.

La maggioranza rivendica di avere mantenuto un atteggiamento aperto al confronto.

«La maggioranza ha dimostrato ancora una volta senso di responsabilità, serietà istituzionale e rispetto nei confronti del lavoro svolto anche dai colleghi dell’opposizione», si legge nella nota.

Tuttavia, secondo i firmatari del documento, negli ultimi mesi sarebbe mancata una reale volontà politica da parte di alcune forze di minoranza di arrivare all’approvazione delle norme.

«Abbiamo assistito a tentativi continui di rallentamento, a tatticismi politici e a dinamiche finalizzate a ostacolare o rinviare l’approvazione di due atti fondamentali per la tutela degli animali e per una regolamentazione finalmente chiara e moderna del settore delle carrozze», denunciano.

Per questo motivo la maggioranza annuncia l’avvio di un confronto interno finalizzato a chiedere formalmente al Consiglio comunale una rapida trattazione dei due regolamenti.

«La tutela degli animali non si afferma con i proclami. Si realizza attraverso gli atti amministrativi, le procedure, le regole e le delibere», concludono i capigruppo.

La nota è firmata da Domenico Bonanno (Generazione Palermo), Giuseppe Milazzo (Fratelli d’Italia), Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Leopoldo Piampiano (Forza Italia), Salvo Imperiale (Democrazia Cristiana), Natale Puma (Forza Palermo) e Sabrina Figuccia (Lega).

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Fonte: Comune di Palermo
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