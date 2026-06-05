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Carta d'Identità Elettronica

Carte d'identità elettroniche bloccate, Imperiale: ''Serve una proroga immediata delle scadenze''

Il presidente della IV Commissione consiliare Salvatore Imperiale chiede al Ministero dell'Interno una proroga straordinaria delle carte d'identità dopo il blocco nazionale che da giorni impedisce il rilascio delle CIE e provoca disagi negli uffici comunali.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/06/2026 - 10:19
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Politica
Palermomania.it

Una proroga straordinaria delle scadenze delle carte d’identità per fronteggiare l’emergenza causata dal blocco nazionale del sistema di rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE). A chiederla è Salvatore Imperiale, presidente della IV Commissione consiliare del Comune di Palermo, che torna a sollecitare un intervento urgente del Governo nazionale e del Ministero dell’Interno.

Imperiale ricorda di essersi già fatto promotore nelle scorse settimane, attraverso il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e con il coinvolgimento dell’ANCI, di una richiesta finalizzata a ottenere una proroga delle scadenze dei documenti di identità, alla luce delle difficoltà riscontrate dagli uffici anagrafici e dai cittadini.

Secondo il consigliere, il blocco che da lunedì 1° giugno interessa numerosi Comuni italiani rende adesso questa misura non più rinviabile.

«Oggi, dopo il blocco che da lunedì 1° giugno impedisce il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche in numerosi Comuni italiani, quella richiesta diventa indispensabile e urgente», afferma Imperiale.

Da giorni migliaia di cittadini si recano presso gli uffici anagrafici e le postazioni decentrate per richiedere o rinnovare il documento elettronico, ma si trovano impossibilitati a completare la procedura a causa del malfunzionamento del sistema nazionale.

«Dopo ore di attesa, molti utenti sono costretti a tornare a casa senza alcuna risposta. Un disagio enorme che sta creando un arretrato destinato a pesare per settimane sugli uffici comunali e sui cittadini», sottolinea il presidente della IV Commissione.

Per questo motivo Imperiale chiede al Ministero dell’Interno di assumersi la responsabilità delle conseguenze generate dal disservizio e di adottare immediatamente misure straordinarie per tutelare cittadini e amministrazioni locali.

«Non è accettabile che cittadini, famiglie, lavoratori e turisti subiscano danni a causa di problemi che non dipendono né da loro né dalle amministrazioni locali», evidenzia.

Particolarmente critica, secondo il consigliere, è la situazione registrata a Palermo, dove quotidianamente si formano lunghe code agli sportelli anagrafici con inevitabili tensioni e proteste.

«È mortificante vedere anziani e persone fragili costretti ad attendere per ore nella speranza di ottenere un documento essenziale. Al tempo stesso, gli operatori degli uffici anagrafici stanno affrontando una situazione di forte pressione, pur non avendo alcuna responsabilità rispetto al blocco del servizio», aggiunge.

Imperiale sottolinea inoltre le possibili ripercussioni sul turismo e sulla mobilità delle persone in vista della stagione estiva.

«La proroga è ormai indispensabile per evitare ulteriori disagi ai cittadini e scongiurare ripercussioni sul turismo e sulla mobilità delle persone proprio nel pieno della stagione estiva», conclude.

Il presidente della IV Commissione auspica infine una presa di posizione più netta da parte della politica nazionale.

«Mi sorprende che, di fronte a una problematica che riguarda l’intero Paese, non si registrino prese di posizione forti da parte della politica nazionale. Il Governo intervenga subito e dia una risposta concreta ai Comuni e ai cittadini italiani».

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Fonte: Comune di Palermo
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