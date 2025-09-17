CERCA:
Statuto Metropolitano

Città metropolitana, Giambona: ''Norma Delrio ferma al palo, Laganna condanna Palermo all'immobilismo. Subito Statuto Metropolitano e nomina vicesindaco''

Il vicepresidente del gruppo PD all’Ars accusa centrodestra e sindaco Lagalla di bloccare i lavori del Consiglio metropolitano e chiede l’approvazione urgente dello Statuto e la nomina del vicesindaco.
“A cinque mesi dalle elezioni, la vicenda della mancata approvazione dello Statuto Metropolitano è l’ennesima dimostrazione del disinteresse e dell’incapacità del centrodestra di governare le istituzioni locali”. A dirlo Mario Giambona, vicepresidente del gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Non solo il sindaco metropolitano Lagalla continua a disertare le sedute del Consiglio, privando l’aula della guida politica necessaria e rifiutandosi di nominare un vicesindaco, ma la sua maggioranza abbandona i lavori determinando la mancanza del numero legale. Un comportamento irresponsabile che blocca provvedimenti fondamentali, come il regolamento sul trasporto pubblico, l’uso delle aree attrezzate per le imprese e l’approvazione di debiti fuori bilancio. Tutto questo mentre cittadini e imprese restano senza risposte”.

Giambona evidenzia come la paralisi istituzionale di Palermo sia frutto di precise scelte politiche: “A cinque mesi dalle elezioni, non si dà ancora piena attuazione alla legge Delrio in Sicilia. È chiaro che si tratta di un ritardo voluto, frutto di calcoli politici. Lo Statuto metropolitano è lo strumento essenziale per avviare l’attività amministrativa, eppure si preferisce rinviare, condannando la città e l’intera area metropolitana all’immobilismo”.

Il vicepresidente del gruppo PD all’ARS richiama le responsabilità del governo regionale: “Schifani e la sua giunta dimostrano la stessa incapacità già vista negli ultimi dieci anni, quando la mancata attuazione della Delrio ha prodotto commissariamenti infiniti, debiti e carenze nei servizi. Oggi assistiamo a una replica: si ripete lo stesso schema fallimentare, con la volontà di tenere le istituzioni in ostaggio delle convenienze politiche”.

Giambona conclude con un appello deciso: “Come Partito Democratico chiediamo l’approvazione immediata dello Statuto e la nomina del vicesindaco della Città Metropolitana di Palermo, seguendo le proposte avanzate dai nostri consiglieri. La nostra provincia ha già perso troppo tempo: bisogna cominciare a correre, perché Palermo e il suo territorio meritano rispetto, efficienza e istituzioni che funzionino e non l’inerzia di un centrodestra più attento alle tattiche che ai bisogni reali dei cittadini”.

