venerdì10 ottobre 2025, 04:27
stalli per invalidi

Comune di Palermo, gravi ritardi sugli stalli per invalidi. Cusimano: ''Più risorse al Settore Mobilità per ridurre i tempi di attesa''

Il consigliere della VII Circoscrizione Ferdinando Cusimano denuncia ritardi medi di oltre due mesi nel rilascio delle ordinanze per pass H e stalli di sosta riservati ai disabili.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 17/09/2025 - 16:59
|
Politica
Comune di Palermo

A Palermo cresce la protesta per i ritardi nel rilascio delle ordinanze relative a pass H e stalli di sosta destinati ai cittadini diversamente abili. A denunciarlo è Ferdinando Cusimano, consigliere di Forza Italia della VII Circoscrizione, che parla di una situazione “inaccettabile e lesiva dei diritti delle persone con disabilità”.

Secondo i dati emersi da un accesso agli atti, il Settore Mobilità del Comune di Palermo trasmetterebbe le ordinanze alla Circoscrizione con un ritardo medio di circa due mesi e mezzo. Una lentezza dovuta al fatto che l’ufficio dispone attualmente di una sola risorsa dedicata a questo servizio.

“Un servizio così delicato – spiega Cusimano – dovrebbe essere potenziato per ridurre al minimo i tempi di attesa. È necessario incrementare il personale o riorganizzare l’ufficio per garantire equità ed efficienza”.

Il consigliere ha annunciato che informerà il Sindaco, l’Assessore alle Attività Sociali e il Garante per le Persone con Disabilità per trovare una soluzione definitiva che consenta di velocizzare le procedure e restituire rispetto e pari diritti ai cittadini con difficoltà motorie.

La questione degli stalli riservati ai disabili rappresenta un tema cruciale per l’accessibilità urbana e per la tutela dei diritti fondamentali delle persone più fragili.

Fonte: Comune di Palermo
