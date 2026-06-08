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Contributo affitto

Contributo affitto Palermo, Salvatore Imperiale chiede la proroga dei termini per le domande

Il presidente della IV Commissione Consiliare, Salvatore Imperiale, chiede all'Amministrazione comunale una proroga di almeno 15 giorni per la presentazione delle domande del contributo affitto, a causa delle difficoltà riscontrate nel rilascio delle carte d'identità.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 08/06/2026 - 18:03
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Politica
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Una proroga di almeno quindici giorni per consentire a tutti gli aventi diritto di accedere al contributo affitto. È questa la richiesta avanzata dal presidente della IV Commissione Consiliare, Salvatore Imperiale, all'assessore alle Attività Sociali Mimma Calabrò e alla dirigente del settore competente.

L'attuale scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 23:59 del 9 giugno 2026, ma secondo Salvatore Imperiale numerosi cittadini stanno incontrando notevoli difficoltà nel reperire la documentazione necessaria, in particolare la carta d'identità.

«Ho formalmente trasmesso all'Assessore alle Attività Sociali, Mimma Calabrò e alla Dirigente del Settore competente una richiesta di proroga di almeno 15 giorni dei termini per la presentazione delle domande relative all'integrazione del contributo affitto», dichiara Salvatore Imperiale.

Alla base della richiesta vi sarebbero le criticità registrate negli uffici preposti al rilascio dei documenti d'identità, aggravate dal blocco tecnico che ha interessato il servizio tra il 1° e il 4 giugno.

«Si è consapevoli delle notevoli difficoltà che i cittadini stanno incontrando nell'ottenimento della carta d'identità. Una situazione aggravata sia dall'elevato affollamento degli uffici preposti, sia dal blocco che ha interessato il rilascio dei documenti d'identità dal 1° al 4 giugno, a causa di problematiche tecniche riconducibili ai sistemi ministeriali», sottolinea il presidente della Commissione.

Secondo Imperiale, tali disservizi rischiano di compromettere l'accesso a una misura fondamentale di sostegno economico per numerose famiglie in difficoltà.

«Ho ritenuto necessario intervenire affinché nessun cittadino avente diritto venga escluso da un'importante misura di sostegno economico per ragioni burocratiche o per difficoltà oggettive nell'acquisizione della documentazione richiesta. Una proroga di almeno quindici giorni consentirebbe a molte persone di completare correttamente la domanda e di accedere al beneficio», aggiunge.

L'appello è rivolto all'Amministrazione comunale affinché venga garantita la massima partecipazione possibile alla misura e venga tutelato il diritto delle famiglie che possiedono tutti i requisiti previsti dal bando.

«Parliamo di famiglie che vivono situazioni economiche delicate e che non possono essere penalizzate da ritardi o disservizi indipendenti dalla propria volontà. Per questo motivo auspico che l'Amministrazione accolga questa richiesta nell'interesse dei cittadini e nel rispetto del principio di massima partecipazione alle misure di sostegno sociale», conclude Salvatore Imperiale.

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Fonte: Comune di Palermo
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