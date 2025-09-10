CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:27
CERCA:
Lungomare Cristoforo Colombo

Lungomare Cristoforo Colombo, D'Alessandro: ''Urgenti misure di sicurezza e autovelox fisso alla Marsa''

Dopo il grave incidente mortale, la consigliera comunale Tiziana D'Alessandro chiede interventi immediati per la sicurezza del Lungomare Cristoforo Colombo, tra attraversamenti rialzati, nuova segnaletica e autovelox.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 10/09/2025 - 16:58
|
Politica
Google Maps

«Dopo il grave incidente mortale avvenuto nei giorni scorsi sul Lungomare Cristoforo Colombo, ho inviato una nota ufficiale per sollecitare interventi urgenti a tutela della sicurezza stradale in un tratto ad alta frequentazione pedonale, con stabilimenti balneari, famiglie, turisti e una struttura per persone con disabilità». Lo dichiara la consigliera comunale di Palermo Tiziana D’Alessandro, componente della Commissione mobilità e traffico.

Le richieste avanzate riguardano l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati, lampeggiatori LED fotovoltaici, nuova segnaletica verticale e una revisione della logica semaforica, oggi «poco chiara e potenzialmente pericolosa».

D’Alessandro ha inoltre proposto l’introduzione di autovelox fissi e mobili nei punti più critici del Lungomare. A margine di un sopralluogo, il dirigente della Motorizzazione Civile di Palermo, Angelo Pizzuto, ha individuato nella zona della Marsa una piazzuola già esistente idonea all’installazione di un autovelox fisso, dichiarando la disponibilità della Motorizzazione a fornire il parere tecnico necessario al Prefetto di Palermo, passaggio preliminare per l’attivazione dell’impianto.

«Serve agire subito – conclude D’Alessandro – per ridare sicurezza a un’area che ogni giorno accoglie cittadini e turisti e che non può più essere teatro di tragedie».

Letto: 1405 volte
Fonte: Comune di Palermo
  Lungomare Cristoforo ColomboAddauraPalermoTiziana D'Alessandrosicurezza stradale Palermoautovelox Marsaattraversamenti pedonali Palermoincidente mortale Palermo

Leggi anche

contratto decentrato
Fp Cgil Palermo: ''No alla preintesa sul contratto decentrato, serve un fondo equo per tutti i lavoratori della Città Metropolitana''
Crollo via Maqueda
Crollo alla Chiesa di Santa Ninfa ai Crociferi, Miceli: ''Serve un piano per la tutela del Centro Storico''
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Borgo Nuovo
Decreto Caivano, incontro con Struttura commissariale per progetti Borgo Nuovo. Lagalla: ''Segnale di rinascita per le periferie di Palermo''
edicola Giardino Rosa Balistreri
Pd Palermo: ''Chiarezza sull'affidamento dell'edicola al Giardino Rosa Balistreri. Necessario rispetto di legalità e trasparenza''
A19
A19 Palermo-Catania, la Fillea Cgil Sicilia diffida Anas e Regione: ''Violato il contratto nazionale, intervenga l'Anac''
zaini scolastici pesanti
Scuola, appello di Tamajo e Ferrandelli: ''Ridurre il peso degli zaini scolastici per tutelare la salute degli studenti''
Via Maqueda
Via Maqueda a Palermo tra dehors e pedane: Miceli denuncia rischi per sicurezza e patrimonio storico
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto