Nave Flotilla, Ida Carmina: ''Sicilia usata come avamposto di guerra, Governo chiarisca subito''

La deputata M5S Ida Carmina denuncia possibili operazioni militari israeliane partite dalla Sicilia contro la Global Sumud Flotilla e accusa il governo di silenzi e mezze verità.

La deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina lancia un duro atto d’accusa contro il Governo e chiede chiarimenti immediati sul ruolo della base di Sigonella in presunte operazioni israeliane contro la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.

Secondo un’inchiesta giornalistica e documenti del Global Movement to Gaza, i droni israeliani coinvolti negli attacchi incendiari alle navi Family e Alma in Tunisia il 9 e 10 settembre sarebbero transitati anche da Malta e Sicilia. Carmina ricorda come in Aula il Ministero della Difesa avesse parlato soltanto di “coincidenze” e “soste tecniche”, ma oggi emergono elementi che potrebbero indicare ben altro.

“Se confermato – afferma la parlamentare – saremmo di fronte a un fatto intollerabile: il nostro territorio utilizzato come base per colpire un’iniziativa umanitaria internazionale, con il Governo che ha preferito occultare la verità o addirittura mentire ai cittadini”.

La deputata punta il dito anche contro l’individuazione di Trapani come base americana per l’addestramento degli F-35, che insieme a Sigonella renderebbero la Sicilia “protagonista involontaria di un crescente clima di tensione internazionale e trasformata in territorio di guerra”.

Carmina denuncia inoltre il “vergognoso silenzio” del Presidente della Regione e conclude: “Difendere la pace e la sicurezza dei cittadini siciliani non è un gesto simbolico ma un dovere. Non faremo un passo indietro”.