lunedì09 novembre 2026, 14:00
Finanziamenti a rischio

Palermo, 120 milioni di fondi tra revoche e rischi, Tusa e Lo Nardo: ''Basta perdere occasioni di sviluppo e riqualificazione''

I consiglieri M5S della II Circoscrizione denunciano criticità nei finanziamenti destinati alla riqualificazione della città, con particolare attenzione alla Costa Sud. Chiesti al Comune chiarimenti sulle somme già revocate, sui progetti a rischio e sulle responsabilità politiche.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 11:36
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Politica
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Circa 120 milioni di euro di finanziamenti destinati a progetti strategici per Palermo, tra risorse già revocate, somme che potrebbero essere revocate e interventi in condizioni di forte criticità. È l'allarme lanciato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle della II Circoscrizione, Pasquale Tusa ed Emanuela Lo Nardo, che chiedono chiarimenti all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla.

Secondo quanto riferito dai due consiglieri, il quadro dei finanziamenti, richiamando le informazioni del Ragioniere Generale del Comune, evidenzierebbe una situazione preoccupante per il futuro di diversi interventi di sviluppo e riqualificazione urbana.

«Non possiamo continuare ad assistere impotenti alla perdita di finanziamenti che rappresentano opportunità fondamentali per Palermo. Non si tratta soltanto di numeri o di capitoli di bilancio, ma di risorse che avrebbero dovuto trasformarsi in opere, servizi, infrastrutture e interventi concreti per migliorare la qualità della vita dei cittadini», dichiarano Tusa e Lo Nardo.

Costa Sud, i consiglieri chiedono risultati concreti

Al centro delle preoccupazioni c'è soprattutto il progetto di riqualificazione della Costa Sud, considerato dai due esponenti pentastellati uno degli interventi più importanti per il rilancio della città.

Secondo i consiglieri, una parte delle opportunità legate ai finanziamenti sarebbe già andata perduta, mentre resterebbero incertezze sulla possibilità di salvaguardare le risorse ancora disponibili.

«La Costa Sud è diventata per questa Amministrazione uno dei simboli della propria narrazione sulla riqualificazione urbana. Eppure, al di là degli annunci e delle presentazioni, dobbiamo prendere atto che si è già dissipata una parte importante dell'opportunità di utilizzare risorse preziose per restituire dignità a un territorio che attende da anni interventi concreti», affermano.

Poi la critica alla gestione amministrativa: «Non basta pavoneggiarsi con progetti e rendering: servono capacità di governo, atti amministrativi e risultati».

Le critiche all'amministrazione Lagalla

Per Pasquale Tusa ed Emanuela Lo Nardo, il problema non riguarderebbe soltanto i singoli progetti, ma la capacità complessiva del Comune di utilizzare le risorse disponibili e trasformarle in interventi concreti.

I due consiglieri ritengono che anche un eventuale recupero dei finanziamenti ancora salvaguardabili non cancellerebbe le opportunità già perdute.

«Le responsabilità di questo scenario, a nostro avviso, sono principalmente politiche. Non si può amministrare una città limitandosi ad annunciare interventi e a rivendicare risultati quando poi si rischia di non riuscire a utilizzare le risorse messe a disposizione», sostengono.

La richiesta: chiarezza sui finanziamenti e sulle scadenze

I consiglieri della II Circoscrizione chiedono all'amministrazione comunale un quadro dettagliato e trasparente della situazione, con l'indicazione dei progetti interessati, delle somme già revocate, di quelle ancora a rischio e delle scadenze eventualmente non rispettate.

Sollecitano inoltre chiarimenti sulle iniziative che il Comune intende adottare per impedire ulteriori perdite di risorse.

«Palermo non ha bisogno di altri annunci, ma di un'Amministrazione capace di programmare, decidere e realizzare. I cittadini meritano risposte, trasparenza e soprattutto risultati. Il tempo delle promesse deve lasciare spazio a quello delle responsabilità», concludono Tusa e Lo Nardo.

Il comunicato non specifica la ripartizione dei circa 120 milioni di euro tra finanziamenti già revocati e risorse ancora a rischio: una distinzione sulla quale i due consiglieri chiedono ulteriori chiarimenti.

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Fonte: Comune di Palermo
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