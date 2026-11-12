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Borgate marinare

Palermo, cartelli stradali per Romagnolo e Bandita: la proposta di Colletti per valorizzare la Costa Sud

Il consigliere della II Circoscrizione Giovanni Colletti presenta una mozione per installare segnaletica agli ingressi delle due borgate, sul modello di Mondello e Sferracavallo, alla luce della crescita turistica e degli interventi di risanamento della Costa Sud.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 16:29
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Politica
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Installare cartelli stradali agli ingressi delle borgate marinare di Romagnolo e Bandita, lungo la Costa Sud di Palermo, per valorizzarne l'identità e renderle maggiormente riconoscibili a residenti e turisti.

È la proposta avanzata attraverso una mozione dal consigliere della II Circoscrizione, Giovanni Colletti, che chiede agli uffici competenti di predisporre un'apposita segnaletica per identificare i tratti delle due borgate.

L'iniziativa nasce dal crescente flusso turistico registrato negli ultimi anni, accompagnato dall'aumento di B&B e case vacanze presenti nel territorio.

«Cartelli stradali agli ingressi delle borgate marinare della Costa Sud Romagnolo e Bandita. È quanto ho chiesto con una mozione, visto il crescente flusso turistico degli ultimi anni che ha visto implementare B&B e case vacanze nel territorio», dichiara Giovanni Colletti.

Il consigliere propone di seguire l'esempio delle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo, dove è già presente una segnaletica dedicata.

La richiesta si inserisce anche nel percorso di bonifica e risanamento della Costa Sud, con l'obiettivo di accompagnare gli interventi di riqualificazione attraverso una maggiore riconoscibilità dei luoghi.

«Sulla scorta di quanto già in essere nel tratto Mondello e Sferracavallo, in previsione della bonifica avviata per il risanamento della Costa Sud, ho ritenuto opportuno chiedere agli uffici competenti una apposita segnaletica che indichi i tratti delle due borgate marinare», conclude Colletti.

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Fonte: Comune di Palermo
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