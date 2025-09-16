CERCA:
Avviso pubblico farsa

Palermo, consiglieri all'attacco: ''Avviso pubblico farsa per eventi culturali già svolti''

Polemica al Comune di Palermo: un avviso pubblico per manifestazioni culturali include eventi già realizzati mesi fa. I consiglieri comunali denunciano ''affidamenti diretti travestiti da bando'' e presentano un'interrogazione al sindaco.
Nuova polemica al Comune di Palermo sulla gestione delle manifestazioni culturali. Un gruppo di consiglieri comunali – Mariangela Di Gangi, Massimiliano Giaconia, Giuseppe Miceli, Fabio Giambrone, Teresa Piccione, Fabio Teresi, Antonino Randazzo, Giulia Argiroffi, Ugo Forello e Carmelo Miceli – ha denunciato pubblicamente la pubblicazione di un avviso pubblico che, invece di garantire trasparenza e pari opportunità, includerebbe eventi già decisi mesi fa e in almeno un caso già svolti.

Nell’elenco compare infatti la 58ª edizione della Passione di Gesù Cristo a Partanna Mondello, svoltasi lo scorso aprile. Nonostante ciò, il Comune ha chiesto a settembre agli operatori culturali di candidarsi per organizzarla, un fatto che secondo i firmatari dell’interrogazione rappresenta «l’evidenza più lampante che l’avviso non seleziona realmente chi realizzerà le iniziative, ma serve solo a coprire decisioni già prese».

Già a luglio era stata presentata un’interrogazione per segnalare come le manifestazioni finanziate dalla Regione non fossero state individuate tramite procedura pubblica, ma imposte dall’alto. Adesso, con l’avviso definito “fittizio”, i consiglieri parlano di affidamenti diretti travestiti da bando” che rischiano di minare la credibilità delle istituzioni.

La nuova interrogazione al sindaco chiede chiarimenti su tre punti:

  • perché sia stato pubblicato un avviso tardivo;

  • se il Comune intenda assegnare fondi retroattivi per eventi già realizzati;

  • come intenda garantire in futuro procedure realmente trasparenti e partecipate.

«La cultura è un bene comune – dichiarano i consiglieri – e non può essere gestita con bandi postumi o ad hoc. Palermo merita una vera programmazione culturale, capace di valorizzare energie e talenti, non atti amministrativi di facciata».

Comune di Palermo
