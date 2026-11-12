venerdì13 novembre 2026, 04:52
Scontro politico

Palermo, Consiglio comunale ancora fermo: l'opposizione attacca Lagalla e chiede le dimissioni

I gruppi di opposizione denunciano l'assenza del numero necessario per avviare la seduta e accusano il centrodestra di essere bloccato dalle trattative sulle nomine. Tra gli atti in attesa, bilancio, opere pubbliche, Piano del demanio marittimo e contratto di servizio Rap.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 16:51
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Politica
Youtube Comune di Palermo

Consiglio comunale di Palermo ancora fermo. Secondo quanto denunciato dai consiglieri e dalle consigliere dei gruppi di opposizione, anche oggi non è stato possibile aprire i lavori a causa dell'insufficiente presenza dei rappresentanti della maggioranza.

Una situazione che le opposizioni definiscono mortificante per le istituzioni cittadine e che riaccende lo scontro politico con il sindaco Roberto Lagalla e la coalizione di centrodestra.

«Anche oggi il Consiglio comunale non ha potuto aprire i lavori. I consiglieri e le consigliere di maggioranza presenti erano ben lontani dal numero necessario a garantire la seduta. Una situazione mortificante per le istituzioni e soprattutto per Palermo», dichiarano i gruppi di opposizione.

Le accuse alla maggioranza e gli atti rimasti in attesa

Secondo i consiglieri di opposizione, le difficoltà nel garantire il funzionamento del Consiglio sarebbero legate alle tensioni interne al centrodestra sulle nomine, gli incarichi e gli equilibri politici.

«Il centrodestra continua a consumarsi nelle contese su nomine, incarichi e posti di potere, fino a venir meno persino al dovere di assicurare il funzionamento del Consiglio comunale», affermano.

Le opposizioni richiamano l'attenzione su diversi provvedimenti che, a loro giudizio, richiedono un esame urgente: i debiti fuori bilancio, le variazioni di bilancio, l'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche, il Piano di utilizzo del demanio marittimo, il contratto di servizio della Rap e il regolamento sui rifiuti.

Particolare preoccupazione viene espressa per il parco Libero Grassi, indicato tra gli interventi che necessitano dell'aggiornamento del piano delle opere pubbliche e per il quale, secondo l'opposizione, esisterebbe il rischio di perdere finanziamenti.

Il Piano di utilizzo del demanio marittimo viene invece considerato determinante per il futuro del litorale palermitano, a partire da Mondello.

L'attacco a Lagalla: ''Responsabilità politica altissima''

I gruppi di opposizione collegano lo stallo amministrativo anche alle difficoltà economiche e ai problemi dei servizi cittadini.

«Accade in una Palermo in cui il caro vita soffoca i cittadini e le cittadine, tante famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese e devono fare i conti con servizi inefficienti e diritti non garantiti», sostengono.

Nel mirino delle critiche finisce direttamente il sindaco Roberto Lagalla, al quale viene attribuita la responsabilità politica di garantire il funzionamento della maggioranza consiliare.

«In questo contesto, la responsabilità politica di Roberto Lagalla è altissima. È il sindaco a dover garantire che la sua maggioranza sia nelle condizioni di funzionare», dichiarano.

Le opposizioni richiamano anche le lunghe trattative che, all'inizio del mandato, accompagnarono la definizione dei vertici delle società partecipate, sostenendo che oggi si stia ripresentando una situazione analoga.

La richiesta di dimissioni

La critica si estende alla prospettiva di una possibile ricandidatura del primo cittadino.

«Con quale credibilità propone la propria ricandidatura, se non riesce a garantire neppure l'esistenza in vita della maggioranza che lo sostiene? È questa la continuità che intende offrire ai cittadini e alle cittadine, tra veti incrociati, trattative sugli incarichi ed eterni stalli?», chiedono i consiglieri di opposizione.

La presa di posizione si conclude con una richiesta politica esplicita al sindaco e alla sua coalizione.

«Se è venuta meno la volontà di amministrare, il sindaco e la sua maggioranza lo dicano chiaramente e ne traggano le conseguenze. Palermo ha già pagato un prezzo troppo alto. Lagalla si assuma la responsabilità di questo fallimento e faccia un passo indietro», concludono i gruppi di opposizione in Consiglio comunale.

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Fonte: Comune di Palermo
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