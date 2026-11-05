venerdì06 novembre 2026, 10:23
Riqualificazione urbana

Palermo, Lagalla su Danisinni: ''Il Comune sta facendo la sua parte, dalla riapertura dell'asilo agli interventi sul quartiere''

Dopo lo spettacolo benefico al Teatro Massimo, il sindaco Roberto Lagalla sottolinea gli interventi comunali a Danisinni e il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e privati per il rilancio del quartiere.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 16:25
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Politica
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Il futuro di Danisinni passa dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, ma anche dagli interventi già realizzati dall'amministrazione comunale. A ribadirlo è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dopo aver partecipato ieri sera, al Teatro Massimo, allo spettacolo benefico “I monologhi del mio cuore”, a sostegno della Fondazione Comunità di Danisinni.

L'iniziativa è legata al progetto di realizzazione della Foresta Urbana e al recupero delle storiche sorgenti del fiume Papireto, due obiettivi che puntano alla valorizzazione ambientale e sociale del quartiere.

Il primo cittadino ha espresso apprezzamento per il contributo delle realtà private e associative, ricordando però anche l'impegno dell'amministrazione.

«La partecipazione dei privati, delle fondazioni e delle realtà associative è un valore prezioso per la nostra città», afferma Lagalla, sottolineando che il Comune continua a intervenire per migliorare i servizi e la qualità della vita nel quartiere.

Tra le opere ricordate figurano la ristrutturazione e riapertura dell'asilo nido Galante e gli interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria, realizzati attraverso AMAP.

Il sindaco richiama inoltre le iniziative culturali che hanno coinvolto Danisinni, dal Danisinni Art Fest alle esibizioni del Teatro Massimo, fino agli appuntamenti di Piano City.

Lagalla evidenzia anche la collaborazione con la Fondazione Eos – Edison e altri soggetti del Terzo Settore per interventi di efficientamento energetico e progetti sociali finanziati attraverso le economie generate dalle energie rinnovabili.

«La cultura non rimanga circoscritta ai luoghi tradizionalmente deputati ad accoglierla, ma raggiunga tutti i quartieri, diventando uno strumento di inclusione, crescita e rigenerazione urbana», è l'obiettivo indicato dal sindaco.

Un ringraziamento va anche al contributo artistico di Teresa Mannino, protagonista della serata al Teatro Massimo.

«La trasformazione di Danisinni richiede un impegno costante e una collaborazione concreta tra istituzioni, cittadini, associazioni e mondo privato», conclude Roberto Lagalla, ribadendo la volontà di proseguire il percorso di valorizzazione del quartiere.

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Fonte: Comune di Palermo
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