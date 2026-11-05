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Palermo, lavori in via Pola, Calabrese (PD): ''Bene il ripristino del basolato, ma senza controlli rischiamo di sprecare soldi pubblici''

Avviati gli interventi di ripristino della pavimentazione tra via Roma e via Parrocchia dei Tartari. La consigliera del PD Tiziana Calabrese sollecita fototrappole, controlli e maggiore attenzione durante la rimozione dei rifiuti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 16:19
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Politica
Comune di Palermo

 Sono iniziati i lavori di manutenzione e ripristino del basolato storico di via Pola, nel tratto compreso tra via Roma e via Parrocchia dei Tartari. Un intervento atteso dai residenti, che da tempo segnalano dissesti della pavimentazione, avvallamenti e situazioni di degrado legate all'abbandono di rifiuti ingombranti.

Ad accogliere positivamente l'apertura del cantiere è Tiziana Calabrese, consigliera del Partito Democratico nella I Circoscrizione, che chiede però interventi di prevenzione per evitare nuovi danneggiamenti e sprechi di risorse pubbliche.

«Accolgo con grande positività l'apertura del cantiere, un atto dovuto ai cittadini e ai residenti che chiedevano interventi già dal 2025», dichiara Calabrese, sottolineando che il semplice ripristino della pavimentazione non sarà sufficiente senza affrontare le cause del deterioramento.

Secondo la consigliera, tra i principali problemi figurano il passaggio di mezzi meccanici pesanti utilizzati per rimuovere le discariche abusive e il parcheggio selvaggio sui marciapiedi storici, fenomeni che rischiano di compromettere anche i nuovi interventi.

Calabrese riferisce di avere sollecitato la RAP per una pulizia straordinaria della zona e di avere chiesto un maggiore presidio da parte della Polizia Municipale.

«I controlli, tuttavia, in questa zona sono ancora troppo esigui ed episodici rispetto alle reali necessità», afferma la consigliera, chiedendo fototrappole, ispettori ambientali e una presenza più costante degli agenti per contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti.

Alla RAP viene inoltre richiesta particolare attenzione nell'impiego dei mezzi durante la rimozione dei cumuli di immondizia, per evitare ulteriori danni alle basole appena ripristinate.

«La manutenzione non deve essere un evento isolato, ma un processo che richiede cura, controlli e rispetto degli spazi pubblici», conclude Tiziana Calabrese, ribadendo la necessità di garantire interventi duraturi e maggiore sicurezza per i residenti.

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Fonte: Comune di Palermo
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