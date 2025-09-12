CERCA:
Consulta per la Pace

Palermo, si insedia la nuova Consulta per la Pace: confermati Francesco Lo Cascio e Emanuele Zimmardi

La nuova Consulta per la Pace del Comune di Palermo ha ufficialmente preso avvio. Francesco Lo Cascio confermato portavoce, Emanuele Zimmardi vice portavoce. L'assessore Fabrizio Ferrandelli: ''Un segnale importante per politiche di pace e non violenza''.
Pubblicata il: 12/09/2025 - 09:48
Politica
Comune di Palermo

Si è insediata ieri la nuova Consulta per la Pace del Comune di Palermo, un organismo che punta a promuovere valori di pace, convivenza e non violenza all’interno della comunità cittadina.

Alla guida della Consulta è stato confermato come portavoce Francesco Lo Cascio, figura storica dell’impegno per i diritti e la cooperazione internazionale. Al suo fianco, nel ruolo di vice portavoce, Emanuele Zimmardi.

«Un segnale importante oggi viene lanciato a Palermo con il fine di costruire politiche di pace e di non violenza nella nostra città – ha dichiarato l’assessore con delega al Rapporto con le Consulte, Fabrizio Ferrandelli –. Saluto con grande speranza la costituzione della Consulta per la Pace del Comune di Palermo e auguro ai propri componenti di essere "lievito" in una città che sa come poche mobilitarsi con generosità e richiamare i valori della convivenza pacifica fra i popoli».

Ferrandelli ha infine espresso la disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare con la Consulta, assicurando ascolto e supporto alle iniziative che saranno messe in campo.

La Consulta per la Pace rappresenta uno spazio di partecipazione civica e di confronto tra associazioni, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Palermo come città di dialogo e solidarietà.

Fonte: Comune di Palermo
