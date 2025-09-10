CERCA:
Polizia Municipale

Polizia Municipale di Palermo, i sindacati: ''Giù le mani dagli agenti, non restituiremo un euro''

Assemblea al Comando di via Ugo La Malfa. I sindacati Csa-Cisal, Uil-Fpl e Cisl-Fp contestano l'interpretazione del parere Aran che potrebbe portare alla restituzione di somme già erogate per i progetti di sicurezza.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 10/09/2025 - 16:45
|
Politica
Cisal Sicilia

«Gli agenti della Polizia Municipale di Palermo meritano rispetto: abbiamo lavorato per la città e non consentiremo a nessuno di mettere le mani nelle nostre tasche». Con queste parole Nicolò Scaglione del Csa-Cisal, Salvatore Sampino e Rosalia La Mattina della Uil-Fpl, Luigi D'Agostino e Vincenzo Rao della Cisl-Fp hanno chiuso l’assemblea dei lavoratori svoltasi questa mattina al Comando di via Ugo La Malfa.

Al centro della protesta, l’interpretazione di un parere dell’Aran da parte di alcuni uffici comunali, che – denunciano i sindacati – potrebbe comportare la restituzione delle somme già corrisposte agli agenti per i progetti di potenziamento della sicurezza, finanziati a livello nazionale.

«Non si tratta di ore di straordinario – sottolineano – ma di attività programmate e finanziate dallo Stato. Lo straordinario non può essere confuso con forme di lavoro già previste nei progetti. Non accetteremo che i vigili, dopo aver lavorato, debbano restituire centinaia di migliaia di euro per errori non loro».

Le sigle sindacali annunciano una linea dura: «Diffidiamo l’amministrazione comunale, chiederemo chiarimenti alla Funzione Pubblica e un ulteriore approfondimento del parere Aran, che resta comunque un parere e non una legge. Lo ribadiremo in tutte le sedi: giù le mani dalla Polizia Municipale».

Letto: 1386 volte
Fonte: Cisal Sicilia
  Polizia Municipale Palermosindacati PalermoCsa-CisalUil-FplCisl-FpAranprogetti sicurezzastraordinari vigili PalermoPalermo

