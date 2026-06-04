Rifiuti

Raccolta differenziata a Borgo Nuovo, Figuccia: ''Che fine hanno fatto porta a porta ed ecopunti?''

Figuccia presenta un'interrogazione a Lagalla e Alongi sul mancato avvio della raccolta differenziata porta a porta a Borgo Nuovo e sui 15 ecopunti annunciati anche per il Cep.

Comune di Palermo

La raccolta differenziata porta a porta a Borgo Nuovo finisce al centro di un’interrogazione della consigliera comunale Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega e presidente della Terza Commissione consiliare, indirizzata al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore Pietro Alongi.

«Che fine ha fatto la raccolta differenziata porta a porta a Borgo Nuovo? Dove sono le attività propedeutiche annunciate per informare i cittadini? Che fine hanno fatto i 15 ecopunti tanto sbandierati e che avrebbero dovuto risolvere il problema dei rifiuti sia a Borgo Nuovo che al Cep?», dichiara Figuccia.

La consigliera ricorda che lo scorso 21 novembre Comune di Palermo e RAP avevano annunciato l’avvio del servizio entro la primavera 2026, insieme a interventi preparatori come pulizia straordinaria, sostituzione dei cassonetti danneggiati, realizzazione degli ecopunti e campagne informative.

«Siamo alle porte dell’estate e non risulta attivato alcun servizio di raccolta differenziata porta a porta a Borgo Nuovo; anzi, numerosi residenti continuano a segnalare criticità nella gestione dei rifiuti e persistenti fenomeni di abbandono incontrollato», aggiunge.

Secondo Figuccia, inoltre, non sarebbero state avviate attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, né risulterebbero aggiornamenti sulla realizzazione dei 15 ecopunti previsti per Borgo Nuovo e Cep.

«L’interrogativo principale è sapere perché non è stata avviata la raccolta differenziata porta a porta e se Comune e Rap prevedano di farla finalmente partire. Adesso attendiamo con ansia la risposta di Lagalla e Alongi», conclude.