venerdì10 ottobre 2025, 04:27
tavolo tecnico Senza dimora

Senza dimora a Palermo, nuovo tavolo tecnico e gara da 5,3 milioni per accoglienza e inclusione

Incontro all'Assessorato alle Politiche Sociali per rafforzare i servizi alle persone senza dimora. Presentata la nuova mappatura cittadina e annunciata la gara per l'affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione del valore di oltre 5,3 milioni di euro.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 17/09/2025 - 17:10
|
Politica
Comune di Palermo

Si è svolto presso l’Assessorato alle Politiche Sociali di Palermo un incontro del tavolo tecnico dedicato ai servizi per le persone senza dimora, alla presenza dell’assessora Mimma Calabrò, funzionari comunali, Caritas, FIOPSD, ufficio statistica e Polizia Municipale.

Obiettivo del tavolo: andare oltre la semplice distribuzione di beni, potenziando le unità di strada, considerate fondamentali per instaurare un primo rapporto di fiducia e avviare percorsi di inclusione. «Il nostro obiettivo è costruire un sistema capace di programmare, monitorare e orientare – ha sottolineato l’assessora Calabrò – trasformando le risorse in reali opportunità di inclusione».

Nel corso dell’incontro è stata presentata una nuova mappa cittadina, che distingue aree ordinarie e speciali per una conta più precisa delle persone senza dimora. La mappatura sarà integrata con i servizi di accoglienza, orientamento e attenzione alla presenza di animali da compagnia.

Intanto è in scadenza la gara del Comune di Palermo per l’affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione: termine 30 settembre, base d’asta 2,37 milioni di euro, valore complessivo oltre 5,3 milioni per 24 mesi. Il progetto punta a rafforzare accoglienza diurna e notturna, assistenza sanitaria, percorsi di inclusione e iniziative di Housing Led.

«Questa gara rappresenta un passaggio fondamentale – ha concluso Calabrò – perché ci permetterà di consolidare la rete dei servizi e costruire un modello di accoglienza che non lasci indietro nessuno».

Fonte: Comune di Palermo
