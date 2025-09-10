CERCA:
Costa Sud

Sopralluogo della Commissione Speciale Mare e Coste sul litorale della Costa Sud: ''Spiaggia in degrado, Reset intervenga subito''

Sopralluogo della Commissione Speciale Mare e Coste della Seconda Circoscrizione sulla Costa Sud. Rilevata assenza di personale e spiaggia in stato di abbandono. Chiesto intervento urgente di Reset e dell'assessore Alongi.
Pubblicata il: 10/09/2025 - 16:42
Politica
Comune di Palermo

La Commissione Speciale Mare e Coste della Seconda Circoscrizione ha effettuato oggi un sopralluogo sul litorale della Costa Sud di Palermo, con l’obiettivo di verificare lo stato della spiaggia e incontrare il personale addetto alle operazioni di pulizia.

«Abbiamo rilevato l’assenza di personale operativo e un evidente stato di degrado della costa – dichiara il presidente della Commissione, Alessandro Gandolfo –. L’attesa per la pulizia della spiaggia si protrae ormai da tempo e lo stato attuale, aggravato dopo le festività di Ferragosto, richiede un intervento immediato».

La Commissione ha espresso la necessità di avviare senza ulteriori ritardi le attività di pulizia, per garantire ai cittadini e ai bagnanti un litorale decoroso negli ultimi giorni della stagione balneare.

Il vicepresidente Giuseppe Piazzese ha ribadito l’urgenza dell’intervento: «Chiediamo all’assessore Alongi e all’azienda Reset di attivarsi nelle rispettive funzioni. Non è più possibile attendere, serve un intervento che non è più differibile».

Fonte: Comune di Palermo
