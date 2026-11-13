venerdì13 novembre 2026, 17:35
Scontro politico

Tram Palermo, Miceli attacca sui ritardi della tratta D: ''Autorizzazione dopo quattro anni, ma i fondi sono persi''

Il capogruppo di Progetto Palermo critica l'approvazione tardiva del PAUR e denuncia la perdita del finanziamento. Al centro della polemica il nuovo ponte sull'Oreto, considerato strategico per alleggerire il traffico sul Ponte Corleone e migliorare la sicurezza cittadina.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 15:15
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Politica
Magnific

L'approvazione del PAUR per la tratta D del tram di Palermo non rappresenta un successo, ma mette in evidenza, secondo il consigliere comunale Francesco Miceli, i ritardi che avrebbero portato alla perdita del finanziamento dell'opera. Il capogruppo di Progetto Palermo interviene dopo la firma del decreto regionale che approva il progetto del collegamento tramviario verso Bonagia, comprensivo di un nuovo ponte sul fiume Oreto.

«La notizia non è l’ottenimento dell’autorizzazione regionale al progetto della tratta D del tram, ma che i tempi lunghi per ottenere l’autorizzazione unica hanno determinato il definanziamento dell’opera», dichiara Miceli, contestando la soddisfazione espressa per il completamento dell'iter autorizzativo.

Tratta D, Miceli denuncia quattro anni di ritardi

Il consigliere sottolinea che il decreto dell'assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente arriva, secondo quanto riferisce, a circa quattro anni dall'avvio del percorso autorizzativo.

Nel frattempo, sostiene Miceli, il Comune di Palermo avrebbe perso il finanziamento necessario alla realizzazione dell'infrastruttura.

«Il decreto approva il progetto a distanza di circa 4 anni e nel frattempo il Comune di Palermo ha perso il finanziamento, in conclusione non ci sono i fondi per realizzare l’opera», afferma il capogruppo.

La critica riguarda quindi non il valore del progetto, che Miceli considera strategico, ma i tempi amministrativi e la mancata disponibilità delle risorse per avviare concretamente i lavori.

Nuovo ponte sull'Oreto, l'alternativa al Ponte Corleone

Per il consigliere, uno degli aspetti più importanti della tratta D è la previsione di un nuovo attraversamento stabile del fiume Oreto, che potrebbe rappresentare un'alternativa al Ponte Corleone.

Quest'ultimo, interessato da lavori, viene indicato da Miceli come uno dei principali punti critici della viabilità cittadina, con ripercussioni sui tempi di percorrenza e sull'inquinamento atmosferico.

La realizzazione del nuovo ponte avrebbe inoltre, secondo il capogruppo, una funzione rilevante per la protezione civile, migliorando le possibilità di evacuazione in caso di eventi calamitosi.

Per queste ragioni, Miceli ritiene che l'attraversamento dell'Oreto debba essere considerato un intervento prioritario per Palermo e per l'intera area metropolitana.

L'ordine del giorno del 2022 rimasto senza seguito

Il capogruppo di Progetto Palermo ricorda di aver presentato, nel dicembre 2022, un emendamento successivamente trasformato in un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale.

L'atto impegnava l'Amministrazione e gli uffici competenti a valutare uno stralcio della tratta D limitato alla realizzazione del ponte, chiedendo una procedura d'urgenza per acquisire le autorizzazioni necessarie.

L'obiettivo era accelerare la costruzione dell'infrastruttura, che all'epoca, secondo Miceli, disponeva ancora del finanziamento.

«Questo Ordine del Giorno è rimasto disatteso, e ciò è un inadempimento gravissimo», denuncia il consigliere, sostenendo che non sarebbero state intraprese iniziative adeguate nei confronti degli organismi regionali e del Ministero delle Infrastrutture.

Le critiche all'Amministrazione comunale e alla Regione

L'intervento di Francesco Miceli si conclude con una dura valutazione politica sull'operato delle amministrazioni comunale e regionale.

Il consigliere contesta l'incapacità, a suo giudizio, di individuare e perseguire gli obiettivi infrastrutturali prioritari, accusando le maggioranze di concentrarsi sulle tensioni interne e sulle nomine anziché sulle esigenze della città.

«Oggi tutti plaudono all’approvazione del progetto, ma pesano i 4 anni di ritardi per ottenere l’autorizzazione unica e l’incapacità di chi governa, sia la città, sia la Regione, di farsi interprete dei bisogni prioritari di Palermo», afferma.

«A me sembra che siamo in mano a dei dilettanti allo sbaraglio incapaci di definire programmi e di perseguire gli obiettivi strategici per il bene comune», aggiunge.

Secondo il capogruppo di Progetto Palermo, il mancato avanzamento dell'intervento rappresenta un'ulteriore occasione perduta per migliorare la mobilità e le infrastrutture cittadine.

«Questa “Politica” inadeguata, ha mortificato ancora una volta Palermo, ha sprecato un’altra opportunità, l’ennesima, ed è responsabile del declino progressivo della Città», conclude Miceli.

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Fonte: Comune di Palermo
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