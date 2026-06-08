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Trazione animale

Trazione animale a Palermo, Argiroffi e Forello: ''Basta rinvii, serve una scelta chiara per il benessere degli animali''

I consiglieri comunali di OSO Controcorrente, Giulia Argiroffi e Ugo Forello, criticano la posizione del SUAP e chiedono chiarezza sul percorso di superamento delle carrozze trainate da cavalli a Palermo.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 08/06/2026 - 18:15
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Politica
Associazione Comitati Civici Palermo

Si riaccende il dibattito sul futuro della trazione animale a Palermo. A intervenire sono i consiglieri comunali di OSO Controcorrente, Giulia Argiroffi e Ugo Forello, che esprimono forte perplessità sulla recente nota diffusa dal SUAP riguardo al percorso di superamento delle carrozze trainate da cavalli.

Secondo i due esponenti politici, il documento arriva in un momento particolarmente delicato, subito dopo il confronto avvenuto in Consiglio comunale sul tema del benessere animale, sollevando dubbi sulle reali intenzioni dell'amministrazione.

«Desta forte stupore la nota con cui il SUAP interviene sul percorso di superamento della trazione animale a Palermo. Non solo per il contenuto, che riteniamo ampiamente contestabile nel merito, ma soprattutto per la tempistica con cui arriva, immediatamente dopo il duro confronto avvenuto in Consiglio comunale sul tema del benessere animale», dichiarano Giulia Argiroffi e Ugo Forello.

Per i consiglieri, il dibattito ha finalmente affrontato il nodo centrale della questione, ovvero la progressiva conversione delle tradizionali carrozze trainate da cavalli, trovando però forti resistenze all'interno della maggioranza.

«Proprio quando il dibattito è finalmente entrato nel cuore della questione – la progressiva conversione delle carrozze trainate da cavalli – la maggioranza ha mostrato tutta la propria resistenza ad affrontare realmente il problema», affermano.

I rappresentanti di OSO Controcorrente evidenziano quella che ritengono una crescente distanza tra le dichiarazioni pubbliche sul tema della tutela degli animali e le azioni concrete messe in campo negli ultimi anni.

«Da anni assistiamo a una distanza sempre più evidente tra le dichiarazioni pubbliche e gli atti concreti. A parole si sostiene il benessere animale, nei fatti si continua a ostacolare ogni percorso che possa mettere in discussione l'attuale sistema», sottolineano.

Nel loro intervento, Argiroffi e Forello mettono inoltre in relazione la vicenda con altre questioni amministrative che, a loro avviso, sarebbero state rallentate da interpretazioni normative e burocratiche controverse.

«Del resto non sarebbe la prima volta che interpretazioni amministrative controverse producono effetti di paralisi. Sta succedendo con il PUDM e le concessioni della costa tutta e di Mondello in particolare ed è successo nella vicenda del mercato coperto di Ballarò», evidenziano.

Per i due consiglieri il rischio concreto è che il percorso di superamento della trazione animale venga ulteriormente rinviato, mantenendo invariata una situazione contestata da anni da cittadini e associazioni animaliste.

«Per questo riteniamo inaccettabile che il benessere degli animali possa essere subordinato a logiche di conservazione degli equilibri esistenti», dichiarano.

Da qui la richiesta rivolta all'amministrazione comunale affinché venga chiarita in maniera definitiva la posizione sul futuro delle carrozze trainate da cavalli nel capoluogo siciliano.

«La politica e l'amministrazione hanno il dovere di chiarire se intendano davvero accompagnare Palermo verso il superamento della trazione animale oppure continuare a nascondersi dietro ostacoli burocratici e interpretazioni normative che finiscono sempre per produrre lo stesso effetto: non decidere», affermano.

L'appello finale è rivolto ai cittadini e alle associazioni impegnate nella tutela degli animali, che da tempo chiedono interventi concreti e una linea politica coerente.

«I cittadini e le associazioni che da anni si battono per la tutela degli animali meritano risposte chiare. E soprattutto meritano coerenza tra ciò che viene proclamato e ciò che viene realmente fatto», concludono Giulia Argiroffi e Ugo Forello.

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Fonte: Comune di Palermo
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