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Benessere animale

Trazione animale a Palermo, Giuliano Forzinetti: ''Nessun conflitto con la Città Metropolitana, avanti con le nuove tutele''

L'assessore alle Attività Produttive, Economiche e SUAP, Giuliano Forzinetti, interviene sul dibattito relativo al superamento della trazione animale, chiarendo il rapporto tra le competenze del Comune di Palermo e quelle della Città Metropolitana.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 08/06/2026 - 18:54
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Politica
Comune di Palermo

Nessun conflitto di competenze tra il Comune di Palermo e la Città Metropolitana sul percorso di aggiornamento delle norme relative alla trazione animale. È quanto sostiene l'assessore alle Attività Produttive, Economiche e SUAP, Giuliano Forzinetti, intervenendo nel dibattito seguito alla nota predisposta dai dirigenti dell'Assessorato allo Sviluppo Economico.

Secondo l'assessore, le osservazioni formulate dagli uffici non rappresentano un ostacolo all'iniziativa del Consiglio comunale, ma confermano la necessità di coordinare gli interventi normativi con il regolamento già approvato dalla Città Metropolitana.

«Le osservazioni formulate dagli uffici confermano un principio che non è mai stato messo in discussione: la necessità di coordinare l'azione del Comune con il Regolamento approvato dalla Città Metropolitana», dichiara Giuliano Forzinetti.

L'assessore precisa inoltre che la stessa nota tecnica non esclude la possibilità per il Comune di adottare una propria disciplina regolamentare, purché compatibile con il quadro normativo sovraordinato.

«Non esiste alcun conflitto di competenze tra Comune di Palermo e Città Metropolitana. La stessa nota evidenzia infatti che eventuali regolamenti comunali possono trovare applicazione nelle parti non incompatibili con la disciplina metropolitana e richiama la necessità di una verifica di compatibilità», sottolinea Forzinetti.

Per l'esponente della giunta comunale, il regolamento metropolitano rappresenta il riferimento generale per l'intero territorio, ma ciò non impedisce al Comune di Palermo di intervenire con strumenti regolamentari propri.

«Il Regolamento della Città Metropolitana costituisce il quadro generale di riferimento per il territorio metropolitano, ma ciò non esclude che il Comune di Palermo possa adottare proprie disposizioni regolamentari, purché coerenti e coordinate con quelle sovraordinate», aggiunge.

Al centro del confronto vi sono le proposte finalizzate a rafforzare il benessere animale e ad accompagnare un processo di innovazione dei servizi turistici cittadini, temi che secondo l'assessore risultano compatibili con la normativa vigente.

«L'obiettivo delle proposte in discussione è esclusivamente quello di rafforzare le tutele sul benessere animale e accompagnare un percorso di innovazione e modernizzazione dei servizi turistici cittadini», evidenzia Giuliano Forzinetti.

L'assessore respinge quindi le interpretazioni che parlano di un possibile stop all'attività del Consiglio comunale, ritenendo invece necessario proseguire il percorso istituzionale attraverso gli opportuni approfondimenti tecnici.

«Non condivido letture che prospettano un presunto blocco dell'iniziativa del Consiglio Comunale. Al contrario, il percorso più corretto è quello di verificare eventuali adeguamenti tecnici necessari e proseguire nell'esame delle proposte», afferma.

Infine, Forzinetti ribadisce come la tutela degli animali rappresenti un obiettivo condiviso dalle istituzioni coinvolte e auspica una rapida definizione di una disciplina aggiornata.

«Il benessere animale rappresenta una priorità condivisa da tutte le istituzioni coinvolte e sono certo che, nel rispetto delle rispettive competenze, sarà possibile giungere rapidamente ad una disciplina aggiornata, coerente e pienamente efficace», conclude Giuliano Forzinetti.

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Fonte: Comune di Palermo
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