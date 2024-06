torte

Mini Cake al limone (C. Michalak)

di Anna Maria Tiziano | Pubblicata il: 06/06/2024 - 17:23:49 Letto 861 volte

Se volete cominciare bene la giornata questo soffice cake al limone fa per voi! È come ricevere un abbraccio affettuoso!

Ingredienti

95 g di burro

215 g di tuorli

310 g di zucchero

150 g di panna acida

15 g di scorza di limone grattugiata

235 g di farina

6 g di lievito

1 cucchiaino di confit di limone (mia aggiunta)

Procedimento

In un pentolino far sciogliere il burro a fuoco dolce e metterlo da parte.

Imburrare e infarinare gli stampini.

Setacciare farina e lievito.

In planetaria munita di frusta sbianchire i tuorli con lo zucchero per cinque minuti. Aggiungere la panna acida, la scorza di limone grattugiatae il confit Poi incorporare la farina con il lievito e di seguito il burro fuso.

Riempire gli stampini con l'impasto fino a tre quarti e cuocere in forno precedentemente riscaldato a 160° C per 30 minuti.

Sfornare e fare raffreddare su una griglia.

Fonte Immagine: Anna Maria Tiziano

