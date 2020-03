sistema immunitario

È corsa all'acquisto di frutta e verdura per rafforzare il sistema immunitario

Rafforzare il sistema immunitario contro il virus, aumenta così la spesa di frutta e verdura delle famiglie nei supermercati.

Rafforzare il sistema immunitario contro il virus e quindi tutti a caccia di vitamine. Aumenta così cospicuamente la spesa di frutta e verdura delle famiglie nei supermercati, addirittura del 16 percento. E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti su dati Iri su come sono cambiati gli acquisti alimentari nell'ultima settimana rilevata dall'8 al 15 marzo.

Nei supermercati, discount, negozi e mercati, sottolinea la Coldiretti, è corsa all'acquisto di arance, kiwi, mele, pere, fragole ma anche insalate, carote, pomodori, cavolfiori, broccoli, carciofi, asparagi e patate.

Siamo stati in giro per Palermo e tra supermercati e fruttivendoli c’è comunque molta gente che privilegia intanto l’acquisto di frutta e verdura. Con i vincoli alla circolazione tra Paesi è a rischio però più di un quarto dei prodotti Made in Italy che viene raccolto nelle campagne da 370 mila lavoratori regolari che arrivano ogni anno dall'estero. "Occorre intervenire al più presto per sopperire alla mancanza di manodopera stagionale e non pregiudicare le fornitura di generi alimentari a negozi e supermercati", chiede il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

