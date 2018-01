ospedali

Macchinari obsoleti negli ospedali italiani.

01/01/2018

Macchinari obsoleti negli ospedali italiani. Sono più del 50% le apparecchiature di diagnostica per immagini e di elettromedicina troppo vecchie. Risonanze magnetiche, Pet, Tac, angiografi, mammografi, ventilatori per anestesia e terapia intensiva, che per l'età avanzata non assicurano le prestazioni delle tecnologie più recenti: diagnosi più accurate e precise, minori esposizioni alle radiazioni, minore quantità delle dosi, maggiore velocità di esecuzione dell’esame, referti informatizzati. E' quanto emerge dal nuovo Rapporto sullo stato di obsolescenza del parco istallato di diagnostica per immagini e da quello sull'elettromedicina in Italia, entrambi curati dal Centro studi di Assobiomedica e presentati alla X Conferenza nazionale dei dispositivi medici.

Gli svantaggi di un parco apparecchiature troppo vecchio non sono però solo per il paziente, evidenzia Assobiomedica, ma anche per la sostenibilità del Servizio sanitario, che si trova ad affrontare più numerosi costi di manutenzione con eventuali ritardi e sospensioni nell’utilizzo dei macchinari, che generano tempi di attesa più lunghi e carichi di utilizzo mal gestiti. "Destano preoccupazione il 95% dei mammografi convenzionali con più di 10 anni di vita, così come il 69% di apparecchiature mobili convenzionali per le radiografie, il 52% dei ventilatori di terapia intensiva e il 79% dei sistemi radiografici fissi convenzionali".

Con questo studio, ha dichiarato Fernanda Gellona, direttore generale di Assobiomedica, è stato messo in luce "un problema preoccupante per i pazienti e per il sistema sanitario, evidenziando come l'Italia si posizioni male nella classifica europea per numero di apparecchiature diagnostiche obsolete. Adesso che buona parte dei conti della sanità è stato risanato, è necessario tornare a investire per rinnovare le strutture sanitarie del Paese e riportare il Ssn a livelli competitivi. Il Governo ha lavorato bene su industria 4.0 e sugli investimenti sul digitale, oggi bisogna allargare questo approccio all’ambito sanitario per agevolare il rinnovamento del parco apparecchiature presenti negli ospedali italiani e avviare un'azione d’investimento sulle tecnologie innovative".

Ma in che modo? "È possibile farlo - conclude Gellona - intervenendo sui meccanismi di rimborso, creando dei sistemi di incentivo per l’utilizzo delle nuove tecnologie e tariffe penalizzanti per i macchinari troppo vecchi. Si tratterebbe di un sistema di rimborsabilità differenziata sul modello francese, che consentirebbe una graduale sostituzione delle apparecchiature più vecchie e una progressiva introduzione di quelle tecnologicamente più innovative".

