Thalassemia Day 2019

Al via il Thalassemia Day con la nona edizione promossa dall'Associazione Cutino

Un evento che si pone l'obiettivo, attraverso una campagna informativa, di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle opportunitÓ oggi presenti per contrastare l'anemia mediterranea.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/05/2019 - 09:39:35 Letto 409 volte

Ritorna in Sicilia a maggio l’annuale appuntamento con il Thalassemia day, organizzato dall’Associazione Cutino e giunto alla nona edizione. Un evento che si pone l’obiettivo, attraverso una campagna informativa, di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle opportunità oggi presenti per contrastare l’anemia mediterranea. Il Thalassemia Day 2019 si svilupperà anche quest’anno in partnership con FederFarma Palermo che distribuirà la locandina con l’immagine di Stefania Petyx in circa 1.500 farmacie siciliane per tutto il mese di maggio. La locandina riporta l’elenco dei centri siciliani dove fare il test gratuito per le donne in età fertile. L’8 maggio, giornata internazionale sulla talassemia, sarà poi svelato sui social il nome del nuovo testimonial della campagna del 5x1000 dell’Associazione Cutino che succede così a Michela Murgia, testimonial 2018, a Teresa Mannino, testimonial 2017, e agli altri personaggi che hanno avuto lo stesso ruolo negli anni precedenti, Rosario Fiorello, Stefania Petyx, Pif, Emma Dante, Isabella Ragonese e Nicole Grimaudo. Il testimonial 2019 è l’attore e produttore cinematografico Andrea Occhipinti.

E’ stata inoltre attivata una collaborazione con l’Istituto Parlatore che ha prodotto con i suoi studenti e relativi insegnanti una campagna 5x1000 “parallela” che si chiama #SuperTestimonial per dimostrare che non serve essere famosi per essere testimonial dell’Associazione Cutino. Chiunque può diventarlo. Il progetto è stato realizzato dalla la classe 5 °D della sez. Grafica e Comunicazione dell’Istituto Parlatore, con gli insegnanti Alessandro Di Giugno e Monica Troja, il Vice Preside Antonio Lapaglia, la preside prof.ssa Giuseppina Attinasi, che sono i referenti scolastici del progetto alternanza scuola lavoro.

Al via anche una nuova iniziativa dal titolo In fondo siamo tutti più buoni che consiste nella possibilità di fare una donazione a favore dell’Associazione Cutino in alcuni ristoranti di Palermo e di altre città siciliane. Su facebook basta cercare #Infondosiamotuttipiubuoni per trovare la pagina dedicata da cui poter tirare fuori tutte le informazioni. Il 10 maggio infine al Circolo Telimar è in programma “Burraco&Beneficenza”, un torneo di burraco (con cena compresa), con parte del ricavato che andrà in beneficenza all’Associazione Cutino per progetti e iniziative sulla talassemia.

“Per l’Associazione Piera Cutino l’8 maggio - afferma il Direttore Sergio Mangano - non è solo una data celebrativa che si esaurisce lì, ma è una ricorrenza che ci permette di rinforzare la nostra attività di informazione alla popolazione siciliana ricordando quanto sia semplice, ma allo stesso tempo importante, conoscere il proprio stato di portatore sano di talassemia. Basta un esame di sangue da fare in uno dei vari Centri pubblici siciliani. Riusciamo in questa attività grazie alla partnership con FederFarma Sicilia, che ringrazio, la quale ci permette di spedire la locandina informativa con la nostra Testimonial storica, Stefania Petyx, in circa 1500 farmacie siciliane! Ma il mese di maggio è anche il mese di lancio del 5x1000 e come ogni anno abbiamo un nuovo testimonial, Andrea Occhipinti, che ha deciso di metterci la faccia e sostenerci. Ringrazio anche il Telimar per aver rinnovato il suo sostegno con “Burraco&Beneficenza e tutti i ristoranti siciliani che hanno deciso di aderire alla nuova iniziativa di raccolta fondi #infondosiamotuttipiùbuoni. Un modo semplice e efficace per nutrirsi e nutrire la ricerca. Perché l’obiettivo dell’Associazione è quello di migliorare la qualità della vita dei pazienti sino al raggiungimento della piena guarigione. Infine, un ringraziamento agli altri partner che sostengono il Thalassemia day, Unicredit, Novartis, Chiesi Farmaceutici e Radio Action".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!