L'ansia affligge molte persone in momenti diversi della giornata, ma non sempre è qualcosa di negativo.

L’ansia affligge molte persone in momenti diversi della giornata, ma non sempre è qualcosa di negativo. Anzi, in certe circostanze stare un po' “sulle spine” può migliorare le performance. Lo evidenzia uno studio dell'Università di Toronto, pubblicato sulla rivista Journal of Applied Psychology.

I ricercatori hanno esaminato sia i fattori scatenanti dell'ansia sul posto di lavoro sia il suo rapporto con le prestazioni. "Se si ha troppa ansia e si è completamente consumati, questo farà deragliare le performance - evidenzia Julie McCarthy, coautrice della ricerca - d'altra parte, moderati livelli di ansia possono facilitare e guidare le prestazioni". Ad esempio, può aiutare a concentrarsi e ad autoregolarsi sul proprio comportamento. In questo, coloro che partono motivati hanno una marcia in più: hanno infatti maggiori probabilità di sfruttare l'ansia come leva per concentrarsi sui loro compiti.

Lo studio delinea anche molti dei fattori scatenanti dell'ansia sul posto di lavoro. I più importanti includono lavori che richiedono costante espressione o soppressione delle emozioni - come ad esempio "servire con un sorriso" - così come quelli con scadenze incombenti, costanti o frequenti cambiamenti organizzativi. Le politiche dell'ufficio e il controllo sul lavoro sono altri fattori importanti, come alcune caratteristiche personali, tra cui età, sesso e posizione lavorativa.

