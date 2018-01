allenamento

Anziani: lo sport può aiutare a prevenire diversi tipi di malattie. Ecco qualche consiglio

Svolgere attività fisica regolarmente può rallentare e modulare i processi di invecchiamento dell’organismo, ed inoltre produce effetti benefici che ne migliorano la capacità funzionale...

di Valentina Cirrito | Pubblicata il: 25/01/2018 - 18:05:14 Letto 337 volte

Svolgere attività fisica regolarmente può rallentare e modulare i processi di invecchiamento dell’organismo, ed inoltre produce effetti benefici che ne migliorano la capacità funzionale.

Allenarsi, quindi, è fondamentale nella prevenzione di un ampio numero di malattie, in quanto ritarda il momento in cui la capacità funzionale raggiunge la soglia critica per il mantenimento dell’auto sufficienza.

Infatti, è stato dimostrato come la regolare attività fisica nell’età adulta e anziana aumenti la speranza di vita, riducendo la mortalità generale.

Numerosi studi hanno messo in evidenza come l’esercizio fisico regolare, protratto nel tempo, sia in grado di produrre un effetto positivo sulla capacità d svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana in soggetti già affetti da disabilità, nonché di ritardare la comparsa di disabilità in soggetti considerati “fragili” e quindi a rischio.

La prescrizione dell’attività fisica deve sempre, in particolar modo nell’anziano, seguire il criterio di poter svolgere i vari esercizi in estrema sicurezza, rapportando l’esercizio stesso al grado di salute e alle capacità funzionali dell’individuo.

Per tale motivo è quindi consigliabile iniziare con un’attività fisica graduale, evitando uno sforzo eccessivo e solo dopo aver raggiunto un certo allenamento l’impegno fisico può essere aumentato senza difficoltà incrementando gradualmente il carico di lavoro.

Occorre poi sempre ricordare che le condizioni ambientali possono influire sull’esecuzione dell’attività fisica se compromettono l’equilibrio del sistema termoregolatore, infatti, la temperatura dell’ambiente non deve essere ne troppo fredda ne troppo calda ne tantomeno con alto tasso di umidità, perché si corre il rischio di reazioni cardiovascolari e polmonari eccessive e a volte pericolose.

Ovviamente le indicazioni sul tipo, sulla qualità e modalità di esecuzione dell’attività fisica devono sempre essere commisurate alle caratteristiche del singolo individuo e rapportate agli obbiettivi prefissati.

Nella identificazione di un programma di attività motoria e soprattutto per gli anziani occorre prevedere esercizi che siano indirizzati a migliorare le seguenti caratteristiche funzionali:

resistenza aerobica, caratterizzata da esercizi aerobici da svolgere per almeno trenta minuti minimo tre volte a settimana (camminata, bicicletta, nuoto, danza, tapis roulant, circuiti con esercizi diversificati a bassa intensità);

forza muscolare, con esercizi di bonificazione almeno due volte a settimana (esercizi di piegamento degli arti superiori con mani appoggiate alla parete, esercizi di piegamento degli arti inferiori con mani appoggiate sul tavolo, oppure attività con attrezzi tipo manubri, bilancieri, elastici o attrezzi dedicati);

mobilità articolare, con esercizi giornalieri di movimento articolare e stretching (per il rachide cervicale: flessione anteriore, estensione all’indietro, flessione laterale, rotazioni e circonduzioni, il tutto svolto lentamente);

equilibrio, ovvero esercizi e movimenti giornalieri che sollecitano l’equilibrio;

coordinazione e apprendimento motorio, con esercizi o attività nuove per stimolare il controllo della gestualità e apprendimento motorio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!