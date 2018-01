cioccolata

Arriva sul mercato la ''Toscolata'', la cioccolata toscana che fa bene al cuore

Dopo anni di studi la cioccolata che fa bene al cuore, la “Toscolata”, approda finalmente sul mercato. Si tratta di una cioccolata messa a punto nell'ambito dell'omonimo progetto di ricerca, finanziato dalla Regione Toscana e condotto da Cnr, Università e Scuola Sant'Anna di Pisa e dall'Università di Siena.

La “Toscolata” è disponibile in un cofanetto con tavolette da 40 grammi ciascuna. La nuova confezione è disponibile per l'acquisto a Pisa, presso lo shop della Sant'Anna e nei punti vendita di Vestri Cioccolato, l'azienda che produce e confeziona la Toscolata nello stabilimento di Arezzo. Per il cacao, è stato previsto esclusivamente l'utilizzo di varietà pregiate, provenienti dalle piantagioni della Repubblica Dominicana e scelte per la loro capacità di amalgamarsi agli altri ingredienti, tutti di origine toscana.

Al cioccolato fondente di alta qualità così ottenuto, spiega una nota della Sant'Anna, "vengono infatti aggiunti prodotti vegetali noti per le proprietà antiossidanti come le mele essiccate di varietà autoctone del Casentino e l'olio extravergine di oliva di alta qualità, prodotto con la supervisione dell'azienda sperimentale Santa Paolina dell'Ivalsa-Cnr a Follonica (Grosseto): grazie alle molecole bioattive e alle pregevoli qualità organolettiche, la 'Toscolata' ha dimostrato che può ridurre gli effetti di alcuni fattori di rischio responsabili delle malattie cardiovascolari".

