Asma grave al Policlinico di Palermo: specialisti da tutt'Italia per apprendere

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2018 - 12:39:10 Letto 450 volte

Nell'immaginario comune, l'asma bronchiale rappresenta una patologia di facile gestione e, non raramente, di "autogestione". Tuttavia, la malattia può complicarsi o evolvere verso forme più gravi e di difficile controllo. In questo scenario, la neonata UOC di Pneumologia del Policlinico Universitario di Palermo organizza un corso intensivo sull'asma grave della durata di tre giorni (15-17 febbraio 2018) che vedrà un ristretto numero di specialisti provenire da varie parti d'Italia per apprendere metodiche diagnostiche e percorsi terapeutici del paziente asmatico complesso.

Il corso organizzato dal prof. Nicola Scichilone, docente di Malattie dell'Apparato Respiratorio, e dai suoi collaboratori, ha ricevuto il riconoscimento nazionale di Masterclass e punta a diventare appuntamento annuale di confronto su tematiche gestionali dell'asma grave.

Il Corso verrà inaugurato dal Direttore Generale del Policlinico dr. Fabrizio De Nicola e dal direttore sanitario Maurizio Montalbano, e dal presidente della Scuola di Medicina prof. Francesco Vitale. "Le forme gravi di asma, benché numericamente meno frequenti, pongono il paziente a rischio di ospedalizzazione e perfino di morte, compromettendone comunque la salute e la vita di relazione, e rappresentando pertanto una vera sfida per lo specialista. Non da ultimo, le forme gravi di asma impegnano risorse ed energie, ed assorbono gran parte dei costi socio-sanitari- afferma il prof. Scichilone - obiettivo del corso è quello di fornire strumenti adatti e innovativi per la gestione ottimale di tale patologia. Il corso si avvarrà anche di una parte pratica sulla gestione non farmacologica dell'asma grave, e di collegamenti via web con la prestigiosa Johns Hopkins University di Baltimore.

