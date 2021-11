trucco invernale

Bella anche d'inverno! Quali cosmetici decorativi sono i migliori per l'uso invernale?

Scegliendo i cosmetici giusti, il tuo trucco sarÓ sempre fresco, e tu - bellissima, indipendentemente dalla stagione!

Il trucco invernale è significativamente diverso di quello primaverile o estivo. Il freddo e il vento influiscono negativamente sulla pelle del viso. La pelle secca e disidratata e le labbra screpolate dal vento sono un quadro triste che può e deve essere combattuto. Per apparire belle e ben curate anche nella stagione invernale, è necessario scegliere saggiamente non solo i prodotti per la cura, ma anche i cosmetici decorativi.

Con l'inizio del freddo, la priorità principale è preparare la pelle per il trucco, perché l’epidermide richiede cure diverse in inverno e in estate. E qui devi ricordare una regola importante: le trame contenenti olio, cioè, resistenti all'acqua - sono considerate invernali, mentre quelle idratanti e a base d’acqua - estive. Quindi, in base a questa regola, nel periodo freddo dell'anno dobbiamo scegliere anche i cosmetici decorativi.

Non è un segreto per nessuno che la pelle sia molto disidratata al freddo, perché quando è a temperature sotto lo zero, non produce alcun grasso, quindi il grasso è semplicemente necessario per questo. In questo caso, prima di applicare il trucco, i dermatologi consigliano di applicare una crema nutriente o una miscela di oli, che deve essere applicata sul viso almeno mezz'ora prima di uscire al freddo, in modo che abbia il tempo di essere ben assorbita. Tali prodotti sono pronti per diventare sia una protezione della pelle, che una base ideale per il fondotinta.

Il fondotinta dovrebbe essere a base di olio, non a base di acqua e contenere vitamina E (per mantenere la giovinezza della pelle). Meglio dimenticare la cipria, soprattutto con una consistenza densa, perché secca la pelle. Metti da parte, fino alla primavera, anche l'ombretto in polvere e il blush. Ora è il momento di utilizzare formule liquide o cremose. Cerca di non esagerare con il blush, perché col freddo avrai comunque le guance rosse.

Per quanto riguarda gli occhi, ovviamente, non è necessario rinunciare al mascara. Ma vale la pena ricordare che gli occhi lacrimano al vento e sulle ciglia cade la neve e quando si entra nella stanza dal gelo, si formerà della condensa sulle ciglia. Se il tuo mascara non è resistente all'umidità, il trucco potrebbe fallire. Pertanto, scegli un mascara resistente all'umidità. E non importa quanto sia difficile lavare il mascara waterproof la sera, ricorda che gli struccanti bifasici (solitamente a base di olio) possono prendersi cura anche della pelle delicata delle palpebre e delle ciglia.

Se sei una amante dell'eyeliner, puoi utilizzare una matita più cremosa, oppure un eyeliner waterproof, rispetto al classico eyeliner, che essendo a base d'acqua, asciugherà la pelle delle palpebre.

Conversazioni attive, baci, cibo e bevande al freddo, l'abitudine di leccarsi e mordersi le labbra: tutto ciò porta a secchezza, desquamazione, crepe, danni dolorosi e, in casi estremi, anche a un raffreddore sulle labbra. Quindi, per il loro trucco, dovrai rinunciare al rossetto ultra-resistente, perchè secca molto le labbra. Il rossetto dovrebbe avere una formula cremosa, che contenga vitamine B ed E, perché idratano meravigliosamente. Sostituisci il lucidalabbra trasparente con uno colorato. Le formule colorate tendono ad avere una formula più nutriente, mentre quelle incolori, contenendo una grande quantità d’acqua, possono congelare al freddo, quindi seccare le labbra.

Se il tuo look sembra incompleto senza il trucco delle sopracciglia, allora sarebbe meglio optare per dipingerle con l'henné. A causa dei cappelli che possono scivolare sulla fronte, le sopracciglia dipinte con ombretti o matita, possono rovinare l’intera immagine.

