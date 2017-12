benessere

Bere acqua calda, i 10 benefici per il corpo

L'idratazione è fondamentale per il benessere di tutto il nostro organismo, e prendere l'abitudine di bere ogni giorno qualche bicchiere di acqua calda aumenta tutti gli effetti benefici.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2017 - 13:22:56 Letto 760 volte

L’idratazione è fondamentale per il benessere di tutto il nostro organismo, e prendere l’abitudine di bere ogni giorno qualche bicchiere di acqua calda aumenta tutti gli effetti benefici. Non solo: bere acqua calda piuttosto che fredda o a temperatura ambiente significa ottenere il massimo dei risultati. Bere acqua calda innanzitutto migliora il metabolismo, per cui può essere anche un aiuto quando si vuole perdere peso. Inoltre, se l’acqua è già di per sé importante perché favorisce la corretta idratazione, essa lo sarà ancora di più se la temperatura è maggiore di quella ambiente, e l’effetto sarà ancora più forte.

Ecco allora 10 vantaggi di bere acqua calda:

1. Fa perdere peso

L’acqua calda è ottima per mantenere un metabolismo sano, che è quello che serve se state cercando di perdere qualche chilo. Il modo migliore per farlo è iniziare al mattino presto con un bicchiere di acqua calda e limone. L’acqua calda aiuterà ad abbattere il tessuto adiposo.

2. Aiuta nei casi di congestione nasale e mal di gola

Bere acqua calda è un ottimo rimedio naturale contro raffreddore, tosse e mal di gola. Scioglie il catarro e aiuta anche a rimuoverlo dal tratto respiratorio, fornendo anche sollievo alla gola e contro la congestione nasale.

3. Riduce i crampi mestruali

Il calore dell’acqua ha infatti un effetto calmante e lenitivo sui muscoli addominali, che alla fine può aiutare a curare i crampi e gli spasmi.

4. Disintossica il corpo

L'acqua calda è ottima per aiutare il corpo a disintossicarsi. Quando si beve acqua calda, la temperatura corporea inizia a salire, il che si può anche tradurre in sudore. In questo modo, il corpo elimina le tossine e si “pulisce” correttamente. Anche in questo caso, aggiungere una spremuta di limone dà ulteriori benefici.

5. Previene l'invecchiamento precoce

Si sa benissimo ormai: bere molta acqua non solo mantiene la pelle idratata, ma libera dalle tossine in eccesso facilmente. Se l’acqua è calda aiuta anche a riparare le cellule che aumentano l'elasticità della pelle e sono influenzate da radicali liberi dannosi.

6. Previene l’acne e i brufoli

Sempre per lo stesso motivo, l’acqua calda pulisce in profondità il corpo ed elimina le cause alla radice delle infezioni legate all’acne.

7. Dona vitalità ai capelli e previene la forfora

Bere acqua calda è anche un vantaggio per ottenere capelli morbidi e lucenti. Rende energiche le terminazioni nervose delle radici dei capelli, li rende attivi e ne accelera la crescita. Inoltre, bere acqua calda mantiene il cuoio capelluto idratato e aiuta a combattere il cuoio capelluto secco o la forfora.

8. Migliora la circolazione sanguigna

Un altro importante vantaggio di bere acqua calda è che migliora la circolazione del sangue, fondamentale per la corretta attività muscolare e nervosa. Inoltre, mantiene sano il sistema nervoso abbattendo i depositi di grasso che si accumulano intorno.

9. Favorisce la digestione

L’acqua calda è particolarmente benefica per la digestione. Gli studi hanno dimostrato che bere acqua fredda durante o dopo un pasto può indurire l'olio presente nei cibi consumati, favorendo la creazione di un deposito di grasso sulla parete interna dell’intestino. Se invece si sostituisce il bicchiere di acqua fredda con uno caldo, è possibile evitare questo problema, rendendo più agevole anche la digestione.

10. Risolve i problemi di stitichezza

Soprattutto se presa a stomaco vuoto, l’acqua calda aiuta anche a rimettere in moto le funzioni intestinali e, se bevuta con regolarità (la mattina appena alzati e la sera prima di andare a dormire), può migliorare i casi di stitichezza.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!