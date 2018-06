cannabis

Cannabis light, dal CSS arriva il no alla vendita: ''Rischi anche con Thc basso''

In un parere chiesto dal ministero della Salute, il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso preoccupazione sui pericoli che la sostanza può generare su particolari soggetti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/06/2018 - 12:38:02 Letto 444 volte

No alla vendita di cannabis light in quanto potenziale fonte di rischi per alcuni soggetti, nonostante il basso contenuto di Thc. Presa di posizione da parte del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), che considera valido e plausibile il pericolo di problemi di salute che la bassa concentrazione del principio attivo potrebbe procurare ad alcuni potenziali consumatori, come anziani, madri in allattamento o persone con patologie particolari. Dopo il parere del CSS, la decisione di vietare la vendita spetta al ministero della Salute.

La cannabis light - ovvero con percentuali di Thc tra lo 0,2% e lo 0,6% - ha avuto un boom improvviso (ma previsto) su tutto il territorio italiano, e visti i numeri straordinari del commercio della sostanza, nel febbraio scorso è stato chiesto un parere ufficiale al CSS da parte del segretariato generale del ministero. I quesiti, ben precisi, erano due:

- La cannabis light può essere considerata pericolosa per la salute umana? Il CSS ritiene che "la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di 'cannabis' o 'cannabis light' o 'cannabis leggera', non può essere esclusa".

- La cannabis light può essere messa in commercio? E a quali condizioni? il CSS risponde che "tra le finalità della coltivazione della canapa industriale non è inclusa la produzione delle infiorescenze né la libera vendita al pubblico; pertanto la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di 'cannabis' o 'cannabis light' o 'cannabis leggera', in forza del parere espresso sulla loro pericolosità, qualunque ne sia il contenuto di Thc, pone certamente motivo di preoccupazione".

Le preoccupazioni del Consiglio sono correlate all'imprevedibilità del Thc e di altri principi attivi assunti con le infiorescenze di cannabis sativa, che possono penetrare e accumularsi in alcuni tessuti - tra cui cervello e grasso - e raggiungere quantitativi non più misurabili. Inoltre, data la natura "volatile" e irrintracciabile di abitudini di consumo e quantità consumate, il CSS ritiene che determinate variabili come l'età, la presenza di patologie concomitanti, stati di gravidanza/allattamento, o interazioni con farmaci, non siano clinicamente controllabili in piena sicurezza; pertanto, l'organo sottolinea come la tipologia di cannabis "inconsapevolmente percepita come 'sicura' e 'priva di effetti collaterali' si traduca in un danno per se stessi o per altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione)".

Sulla base del responso del CSS, il ministero della Salute ha richiesto un ulteriore parere indirizzato all'Avvocatura dello Stato, che non sarebbe ancora arrivato.

Dura e amareggiata la reazione di Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa e promotore nella scorsa legislatura della proposta di legge per la legalizzazione della cannabis: "Immagino che Salvini si butterà a pesce sul parere del Consiglio Superiore di Sanità e farà chiudere negozi e coltivazioni - è il suo commento sul parere del CSS - finirà che avremo un mercato nero e criminale anche per la cannabis light. Temo che la direzione di marcia di questo governo sarà la proibizione - conclude Della Vedova - nonostante nella passata legislatura ci sia stata l'adesione quasi totale dei gruppi del M5S alla proposta di legge Cannabis Legale".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!