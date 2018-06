cannabis

Cannabis light, Grillo frena sul CSS: ''No a chiusura degli shop, ma regolamentazione''

Il Ministro della Salute spegne le polemiche di commercianti e consumatori, dopo il parere del Consiglio Superiore di Sanità che giudica pericolosa e imprevedibile la sostanza

Ancora pericolosa nonostante i valori limitati, imprevedibile e fonte di rischio per alcuni soggetti: così il parere del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) di ieri descrive la cannabis "light", venduta legalmente in Italia in quanto conforme ai limiti del principio attivo Thc consentiti (tra lo 0,2% e lo 0,6%). Oggi, il ministro della Salute Giulia Grillo ha risposto alle preoccupazioni di tutti gli investitori e commercianti che hanno già avviato il business dell'erba legale, ma anche alle richieste di chiarezza da parte dei consumatori.

"Conclusione un po' forte [quella del CSS], visto che si tratta di un principio di precauzione e comunque di una quantità di sostanza attiva molto bassa", è il commento del Ministro a La Stampa sul parere del Consiglio, che ha manifestato preoccupazione per la salute dei consumatori di determinate categorie e in particolare donne incinte e anziani. Il ministro ricorda anche che il CSS rimane comunque "un organo comunque consultivo, dato che poi le decisioni le prende il Governo".

Il ministro Grillo assicura anche la bontà dei test effettuati dai laboratori del ministero della Salute, e mette una pietra sopra le già accese polemiche che erano scaturite dal rapporto del Consiglio: "La conclusione di chiedere il divieto di vendita sarà tutta da valutare alla luce di reali prove di nocività. Agli italiani che ieri hanno letto un po' di notizie allarmistiche dico comunque di stare tranquilli". Sul divieto Grillo è chiarissima: "Non è in discussione. Casomai sarà necessaria una regolamentazione del settore". Tra le iniziative plausibili, la creazione di task force dei NAS per i controlli igienici e di qualità, e il divieto della vendita della cannabis ai minori come per alcol e tabacco.

