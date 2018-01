insonnia

Chi dorme poco soffre maggiormente di ansia e depressione. Ecco lo studio

Secondo una ricerca americana, pubblicata sul Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, l'insonnia è connessa all'incapacità di superare i pensieri negativi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/01/2018 - 15:47:27 Letto 348 volte

Secondo una ricerca americana, pubblicata sul Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, l'insonnia è connessa all'incapacità di superare i pensieri negativi.

Più precisamente dormire meno di 8 ore per notte potrebbe aumentare il rischio di soffrire di ansia e depressione. Coloro che la notte non riescono a dormire, infatti, non sarebbero in grado di superare i pensieri negativi, al contrario di coloro che riescono a riposare a sufficienza.

Coinvolti nella ricerca 52 adulti con pensieri ossessivi che causano tristezza, ansia e angoscia. Sono state dunque fatte vedere loro delle immagini "neutre" e altre costruite per generare reazioni emotive negative. I ricercatori hanno poi scoperto che chi dorme meno tende a ripensare più spesso ai pensieri spiacevoli. Meccanismo attraverso cui si attiverebbe un circolo vizioso: in altre parole, gli insonni sono meno capaci di superare le emozioni negative che, a loro volta, rendono sempre più difficile addormentarsi.

Gli studiosi ipotizzano l'esistenza di una "relazione bidirezionale" tra pensieri ricorrenti negativi e disturbi del sonno. Ma non è comunque possibile, per ora, individuare quale sia la causa e quale l'effetto ma è probabile che le due componenti concorrano ad aggravare l'altra.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!